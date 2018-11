Il primo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe costare oltre 1700 dollari

Samsung svela il primo smartphone pieghevole al mondo : 'Viviamo in un mondo in cui le dimensioni dello schermo possono essere grandi solo quanto il dispositivo stesso. Abbiamo aggiunto una nuova dimensione per aiutarti a navigare, guardare e usare il ...

primo sguardo allo smartphone pieghevole Samsung in video diretta streaming oggi 7 novembre : Ci siamo quasi: oggi 7 novembre lo smartphone pieghevole Samsung sarà in buon parte protagonista del keynote di apertura della Developer Conference 2018. La diretta streaming dello speciale evento sarà disponibile per tutti direttamente su YouTube e anche su questa pagina del nostro magazine, per non perdersi alcun dettaglio dell'anteprima del produttore. La Samsung Developer Conference doveva essere solo l'occasione per spiegare alla platea ...

FlexPai - il primo smartphone al mondo con lo schermo pieghevole : Altro che Samsung, Huawei o Apple. Il primato mondiale dello smartphone con display pieghevole appartiene all'azienda cinese, Royole, che negli Stati Uniti ha messo in vendita FlexPai. Nella guerra ...

Rouyu FlexiPai - il primo smartphone pieghevole al mondo - funziona (più o meno) : Provato il primo smartphone pieghevole al mondo, cioè il Rouyu FlexiPai. A funzionare funziona, però ci sono parecchi bug di sistema a tarparne le ali. Fra app che si aprono involontariamente, sistema di orientamento del display che fa i capricci e un software immaturo pare più un prototipo che altro, almeno per il momento. L'articolo Rouyu FlexiPai, il primo smartphone pieghevole al mondo, funziona (più o meno) proviene da TuttoAndroid.

FlexPai : finalmente il primo smartphone pieghevole al mondo : E’ da anni che attraverso indiscrezioni e brevetti più o meno realistici si parla della possibilità di veder approdare sul mercato il primo smartphone pieghevole. Fino ad oggi la più vicina a lanciare sul mercato un prodotto del genere sembrava Samsung, che ha più volte confermato l’esistenza del terminale. Ma ecco che, a sorpresa, una piccola azienda californiana chiamata Royole Corporation, è riuscita ad anticipare tutti i più ...

FlexPai è il primo smartphone flessibile in commercio. Costa più di mille euro - ripiegato offre 3 schermi : Da tempo parliamo di smartphone pieghevoli e finalmente è arrivato in commercio il primo modello che si può acquistare. Stavolta non è un prototipo, e a realizzarlo è stata l’azienda cinese Rouyu, che opera negli Stati Uniti con il nome occidentale Royal. Il prodotto si chiama FlexPai e la sua caratteristica principale è lo schermo completamente flessibile, che letteralmente gli permette di piegarsi in due. Quando lo schermo è ...

stato presentato - da una società poco conosciuta - il primo smartphone al mondo pieghevole con display flessibile : Royole Corporation ha già confermato che rilascerà una versione simile del proprio prodotto per gli sviluppatori di tutto il mondo. FlexPai avrà un prezzo compreso tra 8,999 e 12,999 yuan, ...