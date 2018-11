Il Napoli ha una nuova stella | Fabian Ruiz è già un top player | così lo spagnolo ha

Napoli - Ruiz adesso è una certezza. Altro che uomo del mistero : La novità vera è lui. Per il resto, il Napoli si regge forte sulle spalle di un gruppo collaudato, che da qualche anno contende alla Juventus quello scudetto che da queste parti manca, ormai, da 28 ...

Napoli - Mertens-Ruiz intesa social. Ancelotti ha una panchina d'oro : 'Quanto mi vuoi bene per l'assist che ti ho fatto?'. La domanda di Dries Mertens è rivolta a Fabian Ruiz e corredata sui social da una foto spiritosa con i due cheek-to-cheek. Può sorridere il Napoli ...

Napoli - nel pantano di Genova la rimonta di una squadra raffinata : È stata dura, più per il campo allagato che per il Genoa ma il Napoli ce l'ha fatta grazie ai cambi di Ancelotti ed è ora a -3 dalla Juve attesa stasera dal Milan. È stata una partita di grande ...

Napoli - Ancelotti : “Domani voglio una prova di maturità. Mertens? Ha recuperato!” : Prima della sfida contro il Genoa di domani sera, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli ha voluto dire la sua sul match di Marassi: “Abbiamo fatto bene finora, possiamo fare meglio e ci stiamo provando. Dobbiamo superare le insidie ogni giorno, domani ce n’è un’altra molto pericolosa. Andiamo in uno […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Domani voglio una prova di maturità. Mertens? Ha ...

Luca - il padre single di Napoli - che ha adottato una bambina down : Luca Trapanese, è un padre single ed omosessuale di Napoli che ha adottato una bambina down rifiutata dalla madre e da altre sette famiglie. Al Corriere della Sera, Luca racconta che : 'aveva maturato ...

Sanità - a Napoli una donna incinta viene salvata da un infarto intestinale : Una donna di 33 anni, al quinto mese di gravidanza, è stata salvata ieri all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, con un difficile intervento chirurgico in anestesia periferica. La donna è arrivata ...

Il Napoli di Ancelotti : giocare più partite in una sola : Come ha giocato Tuchel La più grande differenza tattica tra l’era Ancelotti e l’era Sarri riguarda il differente approccio al gioco, proprio in senso filosofico. Se fino a maggio 2018 il Napoli era una squadra che cercava sempre e comunque di imporre il proprio contesto, i propri principi, finanche le proprie spaziature e i propri meccanismi difensivi ed offensivi, ora la situazione è decisamente diversa. Ovvero, il Napoli muta ...

Napoli - il punto sugli infortunati : Secondo il Corriere dello Sport , pronti diversi rientri in casa Napoli. Simone Verdi può rientrare tra i convocati già per il match contro il Genoa , tempi più lunghi per gli altri. Dopo la sosta rientrerà Ghoulam , mentre ci ...

Sconcerti : «Il Napoli è una squadra ormai completa» : L’analisi sul Corsera Napoli-Psg raccontata e commentata da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. L’editorialista racconta il match del San Paolo nell’ambito del “rinascimento italiano” in corso nelle coppe europee, celebrato anche dall’Inter contro il Barcellona. Per quanto riguarda la notte del San Paolo, ecco il commento di Sconcerti: «Il Napoli ha giocato 20-30 minuti eccezionali a inizio ripresa. È una ...

Napoli - le pagelle di CM : Allan - Koulibaly e Callejon fanno i marziani. Nessuna insufficienza : Koulibaly 8.5: al 27' dimostra di essere, semplicemente, il miglior centrale del mondo. Uno contro uno ferma Mbappé lanciato con una pulizia nel contrasto assoluta. Scivola e poi imposta. Incredibile.

Napoli più forte del PSG ma non della sfortuna : pari che lascia l’amaro in bocca e il girone adesso si complica : Napoli ancora imbattuto contro il PSG in Champions League: tra ‘ingiustizie’ e azioni mozzafiato i partenopei regalano spettacolo e divertimento al San Paolo Spettacolo ed emozioni incredibili questa sera al San Paolo, per la quarta giornata di Champions League. Il Napoli ha ospitato oggi il PSG per un’importantissima sfida per il girone C della competizione europea. La squadra di Ancelotti sta vivendo un periodo roseo, ...

Live Napoli-Paris S. Germain 1-1 Mertens si fa male - dentro Ounas : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale:...