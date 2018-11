Il futuro dell' umanità è a rischio | fertilità nel mondo si è dimezzata

Renzi come Fassino : “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la profezia (sbagliata) sul futuro della giunta Raggi : In una diretta su Facebook, pochi giorni prima del referendum a Roma sul trasporto pubblico, Matteo Renzi ha detto: “Se io fossi romano voterei sì, cioè contro la giunta Raggi“. Poi la profezia in stile Piero Fassino: “Sarà l’inizio della fine dell’esperienza M5s nella Capitale”. L’affluenza si è fermata al 16%. L'articolo Renzi come Fassino: “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la ...

Il futuro dell'Ilva visto dal bar degli operai : Da qui sono passati in tanti: politici in cerca di gloria, giornalisti di tutto il mondo e attivisti di ogni provenienza. Il proprietario Ignazio D'Andria ricorda quando si è trovato di fronte a ...

Il futuro dell’Ilva visto dal bar degli operai : In questi pochi metri quadri sono passate generazioni di operai, politici, ambientalisti. Un buon punto di osservazione mentre si decide il destino della fabbrica e di migliaia di persone. Leggi

Roma - oggi il referendum sul futuro dell'Atac : oggi dalle 8 alle 20 a Roma urne aperte per il referendum consultivo sull'Atac , promosso da Radicali e +Europa , dal comitato 'Sì Mobilitiamo Roma' e Aduc . Si vota nei seggi elettorali presentando ...

TGR RegionEuropa : il futuro dell'Europa : Il neopresidente Prandini si sofferma anche sul ruolo che può giocare l'Europa utilizzando al meglio la Politica agricola comunitaria e da Bruxelles gli europarlamentari Ignazio Corrao del M5S e ...

5G in Italia - tutte le incognite sul futuro delle nuove reti : 5G (Josep Lago/AFP/Getty Images) Dopo l’asta dei record, gli Italiani hanno solo una certezza: tanti tanti soldi arriveranno allo Stato dagli operatori telefonici per le frequenze del 5G. Ma troppe incognite attanagliano il futuro della quinta generazione di rete mobile in Italia. Ci sono contenziosi in corso. Pendono ricorsi del Tar del Lazio, da parte di Vodafone e Iliad, sulla decisione dello Stato di prorogare a Tiscali alcune analoghe ...

Pattinaggio artistico - l’Italia ha un futuro anche oltre Carolina Kostner. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri incantano - Rizzo e Grassl in rampa di lancio : La notizia dell’infortunio di Carolina Kostner, in prima battuta, ha lasciato nello sconforto fan e appassionati. Tuttavia nelle tappe di qualificazione del Grand Prix 2018-2019 disputate fino a questo momento, l’Italia del Pattinaggio artistico ha dimostrato di essere molto competitiva anche senza la presenza Della fuoriclasse altoatesina, mantenendo in alto i colori azzurri davanti a tutto il mondo. Nicole Della Monica e Matteo ...

Terminal bus Roma. Lolli : è in gioco il futuro dell'Abruzzo Si indebolisce anche futuro Lazio. : L'Aquila - "Ci giochiamo il futuro della nostra regione sul sistema delle connessioni". Così, a margine di una conferenza stampa a Pescara, il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, a proposito della delocalizzazione del Terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma ad Anagnina, sottolineando che "in questo modo si indebolisce anche il futuro del Lazio perché ricordo l'integrazione che ...

Piloti e futuro della F1 : un incontro a Interlagos : Durante il weekend del Brasile, si terrà un incontro della GPDA, la Grand Prix Drivers’ Association. Motivo del meeting, la preoccupazione dei Piloti sulla F1, incluso il risparmio di carburante, i pneumatici Pirelli e altri aspetti dello show. “Abbiamo un incontro dopo i briefing dei Piloti con tutti i membri della GPDA e discuteremo il […] L'articolo Piloti e futuro della F1: un incontro a Interlagos sembra essere il primo ...

Fisica : exhibit ed esperimenti - l’INFN al Festival della Scienza futuro Remoto : Fino all’11 novembre il Festival della Scienza Futuro Remoto torna ad aprirsi all’intera città di Napoli, a tutta la regione Campania e all’intero Paese. l’INFN partecipa al Festival che si terrà a Città della Scienza raccontando le sue principali linee di ricerca attraverso exhibit ed esperimenti e con un evento serale, ideato dall’INFN e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF), che ...

Le ambizioni di Steven Zhang : «i mercati globali sono il futuro dell'Inter» : Steven Zhang è intervenuto all'Expo di Shangai per parlare del futuro dell'Inter, destinata ad entrare nel mondo dei mercati globali

Napoli - torna a casa futuro Remoto. Da oggi a Città della Scienza : ... a margine dell'inaugurazione di Futuro Remoto 2018 a Città della Scienza. Siciliano, che ha preso parte al convegno di apertura intitolato 'Tre generazioni diverse si confrontano sugli aspetti più ...

Rocco Schiavone 3 ci sarà? Parla Antonio Manzini sul futuro della serie con Marco Giallini : Rocco Schiavone 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione è attualmente in onda su Rai2, con il vicequestore sulle tracce della sua nemesi, Enzo Baiocchi. La serie, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, ha firmato un nuovo ciclo di "crime" sulla seconda emittente italiana, insieme a La Porta Rossa e Il Cacciatore. Visto il successo di questi nuovi episodi, che hanno registrato 3 milioni di spettatori ogni settimana (una cifra non ...

Napoli - l’agente di Hamsik non si sbilancia sul futuro dello slovacco : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc complimentandosi con il suo assistito per la presenza numero 512: “È stato davvero fantastico. Mi sono subito congratulato con Marek. Quando ho condotto la trattativa per portarlo in azzurro mai avrei pensato che potesse giocare solo per il Napoli e raggiungere un traguardo così importante. È vero che la Coppa Italia è un trofeo importante, ma lui vuole ...