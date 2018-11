optimaitalia

: Il finale di #You sconvolge tutti tra morti e cliffhanger: cosa ne è stato di Joe e Beck? - OptiMagazine : Il finale di #You sconvolge tutti tra morti e cliffhanger: cosa ne è stato di Joe e Beck? - unasolanazione : RT @mikless94: @you_trend Ennesimo successo di +Europa. Mazzata finale avverrà a maggio. Stay tuned! - EmmaxxCheryl : scusate ma a me questo ricorda solamente i pupelli: -someone like you con bacio finale in diretta nazionale -2 met… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) La storia d'amore di Joe eè finita così come la prima stagione di You e ilha sconvolto e travolto il suo pubblico. Chi seguirà la programmazione italiana della serie (con la messa in onda prevista a dicembre su Netflix) farebbe meglio a non continuare la lettura per rovinarsi le novità e il cliffangher che chiuderà la prima stagione della serie con Penn Badgley.Nel penultimo episodio abbiamo lasciatoalle prese con una sorta di scatola dei tesori in cui Joe teneva nascoste le prove delle sue malefatte. Le cose per lei non si sono messe bene. Adesso sa tutto e conosce il vero io di Joe quale sarà l'ultima mossa di quest'ultimo? Disperato e sicuro di poterla convincere che tutto va bene, il giovane stalker ha rinchiuso la sua vittima in una sorta di gabbia nella speranza che potesse spiegare le sue azioni e che alla fine, loro due potessero stare insieme ma quando ...