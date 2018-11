Il dolore della mamma di Vittoria | Mia figlia quasi cieca a 5 anni Stiamo cercando

"Sta male - ha pianto tutta la notte". Il dolore nascosto della Cipriani : A volte ci può essere parecchia distanza tra l'aspettativa e la realtà. E così deve essere successo a Francesca Cipriani , entrata nella casa del Grande fratello perché perdutamente innamorata di ...

Morto d'infarto l'ex deputato europeo Raffaele Baldassarre. Il dolore della politica : La politica salentina perde un autorevole, serio, competente esponente. Io perdo un amico con il quale ho sempre avuto un rapporto sincero e franco e con il quale ho condiviso tante battaglie'. Un ...

Casteldaccia - parla il proprietario della villetta della morte : "Il dolore di quel padre che ha perso la famiglia è il mio" : In conferenza stampa Antonino Pace si difende: "Se avessi saputo quello che sarebbe accaduto, non gli avrei mai dato le chiavi"

Desirée - il dolore della madre : "Continuano a violentarla anche da morta" : "Hanno abusato di mia figlia da viva, stanno continuando a farlo anche ora che è morta". Queste le parole piene di rabbia e dolore di Barbara Mariottini, la mamma di Desirée, che per la prima volta ha deciso di raccontare il suo punto di vista e di esprimere il suo dissenso circa le notizie che sono circolate su media e social dopo l'omicidio della giovane figlia, uccisa a Roma, la notte tra il 18 e il 19 ottobre."Hanno scritto che la mia ...

MARCO GIALLINI / "Con Rocco Schiavone condivido il dolore per la perdita della moglie" : MARCO GIALLINI ha molto in comune con Rocco Schiavone, il suo personaggio più celebre: come lui si sente un uomo burbero che ha vissuto la grave perdita della moglie.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:51:00 GMT)

Lory Del Santo/ “Ho messo da parte il dolore per condividere la bellezza della vita “(Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Massimo Ghini/ Il ricordo di Carlo Vanzina e della madre Tosca “piacere e insieme dolore” (Domenica Live) : Massimo Ghini, l'attore ospite di Domenica Live: dall'amicizia con Carlo Vanzini alla sua famiglia. La sorpresa della figlia Camilla e il ricordo della madre Tosca scomparsa.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:14:00 GMT)

21enne ucciso con una coltellata a Napoli - il dolore della mamma di Lello : 'Voglio giustizia per mio figlio' : 'Voglio giustizia per mio figlio, era un bravo ragazzo'. Non si dà pace Adelaide Porzio, madre di Lello Perinelli, il ragazzo ucciso la scorsa notte a Miano con una coltellata al cuore. In casa con ...

La lezione della Toffa : "Nessuno può insegnare come vivere il dolore" : È stata sommersa di critiche per aver detto di essere riuscita a trasformare "il cancro in un dono" e che "se ci sono riuscita io, può sconfiggerlo chiunque". In molti stanno continuando ad attaccare duramente Nadia Toffa, ma c'è anche chi ha compreso il suo messaggio di "ottimismo". come Mariangela, mamma di due bimbi malati che ha scritto a Repubblica in sostegno della Toffa. "Il dono è cogliere in mezzo alla bufera qualcosa che ne dia un ...

dolores O’Riordan : a 25 anni dal debutto dei Cranberries esce Íosa - unico brano in gaelico della band : Un pezzo che sembra riportarci indietro nel 1993, ai tempi dell’esordio con Everybody else is doing it so why can’t we?. I Cranberries, in occasione dell’anniversario – che sarà celebrato con l’uscita di un cofanetto -, pubblicano la versione studio di Íosa, unico pezzo in gaelico registrato dalla band con la voce di Dolores O’Riordan, trovata senza vita poco dopo le 9 del 15 gennaio nella camera ...

Padova - Martin travolto in bici dallo scuolabus. Il dolore della mamma : “Ridatemelo” : Il tragico incidente giovedì mattina a San Martino di Lupari (Padova). Martin, un bambino di 8 anni, è stato travolto e ucciso da uno scuolabus. Con la mamma stava tornando a casa in bici quando è caduto e le ruote del bus l’hanno centrato in pieno. La donna si è sentita male: è ricoverata in stato di choc.Continua a leggere

“Non mi è rimasto più nulla!”. Il dramma di Nathalie Guetta - il suo dolore. L’ultima confessione della ‘Natalina’ di Don Matteo : L’abbiamo conosciuta inizialmente come la perpetua di Don Matteo ma a sessant’anni ha avuto il coraggio e la bravura di mettersi nuovamente in gioco: Nathalie Guetta, durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha conquistato tutti con i suoi passi di danza. A tratti goffa, ma certamente simpatica, Nathalie è stato un valore aggiunto dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci. Natalina – nome del ...

La profezia + Il dolore + Il potere della mente : Come aiutare i giocatori a migliorare la propria forza mentale La scienza ha dimostrato che il cervello viene influenzato e modificato da qualsiasi nuova esperienza. In particolare il miglioramento ...