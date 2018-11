ilfoglio

(Di lunedì 12 novembre 2018) “I rigori li sbaglia chi li calcia”: così sentenziò Gonzaloper spiegare quello finito sul fondo domenica sera a San Siro contro la, dopo la carambola portiere-palo. Vero. Come è anche vero il sentire comune quando sottolinea che “soltanto chi non fa non sbaglia”. Ma in questo “fare