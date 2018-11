Il chilo non peserà più un chilo : Il peso logora e il vecchio Grand Kilo, il cilindro di platino e iridio alto 39 millimetri e padre di tutte le misurazioni in chilogrammi, andrà in pensione. A deciderlo il comitato internazionale dei pesi e delle misure che vuole approdare a un nuovo concetto: non più campioni materiali vulnerabili, ma immutabili costanti fisiche. La decisione sarà ufficializzata alla Conferenza generale di Versailles (13-16 novembre). Riguarderà anche altre ...

Il chilogrammo non peserà più un chilogrammo - : Sebbene l'impatto sia relativamente modesto nell'immediato, per la scienza e la metrologia rappresenterà una rivoluzione che lascerà traccia di sé per secoli, almeno fin quando non sarà trovato un ...

Quanto pagate le caldarroste? Non dovrebbero costare più di 7 euro al chilo : 'Pare che sia arrivato dalla Cina , peraltro il primo Paese al mondo produttore di castagne ndr, attraverso frutti o piante, ha attaccato la pianta del castagno e la produzione si è quasi annullata ...

Milano - vasto incendio in un capannone : la colonna di fumo visibile da un chilometro. Indagini sulle cause : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non ...

