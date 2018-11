Il 2 | 4% resta | più basso nel 2020-21 Ma Parigi e Madrid sforano il 3%

Madagascar - tra biodiversità e deforestazione : la 4ª isola più grande al mondo vista dallo spazio [FOTO] : La missione satellitare Sentinel-3 del programma europeo Copernicus ci porta sopra il Madagascar. L’enorme nazione insulare, situata al largo della costa orientale dell’Africa, visibile nella parte sinistra dell’immagine, ha una popolazione di circa 25 milioni di persone: oltre la metà degli abitanti della nazione ha meno di 25 anni. L’isola ospita anche rare specie di flora e fauna, avendo sviluppato i propri ecosistema ...

Kena Star 5 non è più disponibile ma resta la versione con minuti illimitati - 50 Giga e 100 SMS a 8 - 99 euro : Nelle scorse ore è terminata l'offerta Kena Star 5, pensata da Kena Mobile per provare a "strappare" clienti a Iliad e ad alcuni operatori virtuali L'articolo Kena Star 5 non è più disponibile ma resta la versione con minuti illimitati, 50 Giga e 100 SMS a 8,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Sondaggi - Ixè : “Fiducia nel governo resta alta - ma in calo. Salvini è il più influente” : La fiducia nel governo M5s-Lega resta alta, ma fa registrare una flessione: è al 51%, in calo dal 59% registrato a giugno. Con l’esecutivo che dà sempre più l’idea di essere a trazione leghista. E’ quanto emerge dall’ultimo Sondaggio Ixè. E’ Giuseppe Conte a guidare il ranking dei leader politici nei quali gli italiani nutrono maggiore fiducia: 49% per il presidente del Consiglio, davanti a Matteo Salvini (48%) e a ...

Ruba a bordo della sua motocarrozzina per disabili - arrestato l'ex uomo più grasso del mondo : Di recente Paul soffre di depressione dopo la rottura con la sua fidanzata Rebecca Mountain : per lei, l'ex uomo più grasso del mondo si era trasferito negli Stati Uniti. Morto Christian Daghio, ...

Evoluzione Momodesign Aero : più tecnica e prestazioni : La calotta, anzi, le calotte, visto che viene prodotto in due misure, è in termoplastica, ma le forme sono futuristiche, affilate, ispirate al mondo fantasy. Stupisce però la visiera, senza ...

Negoziante convince i ladri a tornare più tardi - loro lo fanno davvero e vengono arrestati : Surreale tentativo di rapina: il proprietario è riuscito ad allontanare i malviventi e ha chiamato la polizia

Agrigento - arrestato Leo Sutera : tra i più stretti collaboratori di Matteo Messina Denaro : Sutera, soprannominato "Il Professore", è il leader di Cosa Nostra ad Agrigento e provincia ed è considerato dagli inquirenti un collaboratore di Matteo Messina Denaro, boss latitante.Continua a leggere

Miliardari sempre più ricchi : quanti sono nel mondo e perché i poveri restano poveri : Si parla di povertà e ingiustizie sociali ma i Miliardari in tutto il mondo sono tantissimi e sempre più ricchi. Spesso a discapito dei comuni mortali. A far notare questa enorme discrepanza è stato ...

Inps - invalidi : più prestazioni revochi e più guadagni. Una proposta inaccettabile per un medico - di Vittorio Agnoletto : Inoltre, a fine anno, il medico dipendente Inps che si è comportato in scienza e coscienza potrebbe ricevere un riconoscimento economico decisamente inferiore a quello del collega che ha dato la ...

Convince rapinatori a tornare più tardi : arrestati/ Video "Derubarmi alle 15? Siete matti - tornate alle 18 : 30" : Convince rapinatori a tornare più tardi: arrestati. Video "Derubarmi alle 15? Siete matti, tornate alle 18:30". E' accaduto realmente in un negozio di sigarette elettroniche(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:09:00 GMT)

Nuova BMW Motorrad R 1250 GS - il mito è sempre più inarrestabile [FOTO] : Incredibile accoglienza per il debutto italiano della Nuova generazione della BMW Motorrad R 1250 GS Nel corso dei due giorni dell’Open Weekend dedicato alla Nuova BMW R 1250 GS si sono registrati più di 10.000 visitatori che hanno dimostrato la passione verso questo modello appartenente alla gamma BMW Motorrad. Grazie alla Nuova generazione del motore boxer munito di tecnologia BMW ShiftCam, per la prima volta applicata nei propulsori ...

Dj Fabo e Cappato - storia (triste) di un Parlamento che non può più restare immobile : La Corte Costituzionale ha chiesto a chiare lettere che il Parlamento intervenga sul suicidio assistito, entro 11 mesi, per...

Esecuzioni immobiliari più veloci - ma i tempi restano alti : In Italia restano elevati i tempi per le Esecuzioni immobiliari , anche se negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione dei giorni necessari per ottenere la sentenza di un tribunale. Secondo uno ...

Wind Smart Special 8 non più disponibile - restano Smart Special 5 e Special 50 : Wind Smart Special 8 non risulta più attivabile, mentre per i clienti di alcuni specifici operatori restano Wind Smart Special 5 e Wind Smart Special 50. Per tutti sono invece attivabili Wind Smart Top 40 e Wind Smart Online Edition. L'articolo Wind Smart Special 8 non più disponibile, restano Smart Special 5 e Special 50 proviene da TuttoAndroid.