Il 14 novembre a San Siro la sesta edizione di FootballAvenue

È successo in TV - 11 novembre 1984 : Sandra Milo e i Piccoli Fans (video) : La tv dei ragazzi è stata uno dei cavalli di battaglia in RAI. Dagli anni 60 la programmazione del programma nazionale si arricchisce di cartoni animati, serie televisive, sceneggiati e giochi a quiz oltre a trasmissioni di creatività manuale, alcune delle quali destinate a diventare celebri, come Art Attack, L'albero azzurro e Solletico, successi che si sono protratti fino ai primi anni 2000.Di mezzo, nel 1983 nasce un programma tutto ...

Previsioni Meteo - attenzione al 20 novembre : dopo l’Estate di San Martino arriva all’improvviso l’Inverno? Scenario estremo dai modelli [MAPPE] : 1/12 ...

11 novembre - San Martino di Tours : festeggiamenti - tradizioni e significato : Oggi, 11 novembre, si celebra San Martino di Tours. Si tratta di un Santo molto noto e amato in tutto il mondo, e diversi sono i modi di festeggiarlo e le tradizioni ed esso legato. I festeggiamenti nel mondo In Svezia e Danimarca nel giorno di San Martino si mangia l’oca. Tale tradizione si deve a una leggenda: il Papa voleva far Vescovo a tutti i costi Martino, tuttavia il Santo, non volendone sapere della consacrazione, si nascose in un ...

San Martino di Tours/ Santo del giorno - video : l'11 novembre si celebra il patrono dei poveri - IlSussidiario.net : San Martino di Tours nacque nel 316 , o 336, d.C. a Savaria, in Pannonia, l'odierna Ungheria. Figlio di un tribuno, ufficiale di alto rango

11 novembre 2018 : oggi è San Martino - la festa dei… cornuti! : Voi lo sapevate che anche i cornuti hanno una festa a loro dedicata? Che poi, a pensarci bene, è anche giusto: c’è una festa degli innamorati, il 14 febbraio; il giorno successivo, il 15, c’è persino la festa dei single, San Faustino, dunque perché non si dovrebbero festeggiare anche i cornuti? In fondo fanno parte anche loro del complicato mondo dell’amore. Ebbene, se ne conoscete qualcuno potete fargli gli auguri oggi, 11 novembre, perché san ...

Ricette all’italiana - 10 novembre : krumiri alessandrini di Anna Moroni : Ricette all’italiana, dolce di oggi: krumiri alessandrini di Anna Moroni La cuoca casalinga Anna Moroni non manca dalla cucina neanche il sabato e oggi è infatti tornata ai fornelli del programma culinario di Rete 4 Ricette all’italiana. Per prima cosa, lo chef ha proposto un ottimo primo piatto, ovvero gli gnocchetti di polenta con porcini e fonduta di robiola, mentre la Moroni ha preparato il burro all’aglio, una ricetta ...

Festa di San Martino - 11 novembre : immagini - gif animate e cartoline per gli auguri : Nella giornata di Domenica 11 Novembre si celebra San Martino, uno dei santi più celebri sin dal Medioevo, ricordato proprio nella data della sua morte avvenuta nell'odierna Tours, città...

San Leone Magno/ Santo del giorno - video : il 10 novembre si celebra uno strenuo avversario delle eresie - IlSussidiario.net : San Leone Magno, il Santo del giorno 10 novembre, nacque intorno al 400. Fu consacrato nel 440 e fu papa fino al 461. La sua storia e la vita

La mostra Escher-La Calabria - il mito dal 20 novembre al Complesso San Giovanni : Nel Sud Italia e in Calabria Escher maturò buona parte di quelle idee e suggestioni che caratterizzano, nel segno della sintesi tra scienza e arte, la sua matura produzione e gli studi sulle forme ...

Fq Millennium - Peter Gomez presenta il numero di novembre : “Mafia nigeriana. Storie di sangue e polvere da sparo” : “Mafia nigeriana“, esce sabato 10 novembre in edicola il nuovo numero di Fq Millennium. A novembre il mensile diretto da Peter Gomez si occupa della criminalità organizzata africana: “Sono il Buscetta della mafia nigeriana e vi racconto come stiamo conquistando il mondo” Sabato 10 novembre in edicola con il Fatto Quotidiano Dall’11 novembre solo FQ Millennium a € 3,90 L'articolo Fq Millennium, Peter Gomez presenta il numero di ...

Il 23 novembre torna Teatro San Giovanni - "un posto unico" all'Astra : Ma la novità riguarda anche i contenuti, con la mescolanza di spettacoli culturali di spessore e più "leggeri", che spaziano dal Teatro di commedia alla danza, dai giochi di luce alle acrobazie ...

Mercoledì 9 novembre 1938 : le tenebre si impossessano della Germania : La Notte dei Cristalli fu il frutto di un piano costruito a tavolino, in scienza e coscienza, pronto per essere messo in atto alla prima occasione utile. Lo dimostrano le dimensioni e il bilancio ...

8 9 novembre - Al Teatro Fasano di Taviano torna in scena Costruzioni Teatrali "Poieofolà" con "Edipo Re" e "Antigone" : ... in distici elegiaci e trimetri giambici, sui testi tradotti e adattati in italiano da Roberto Treglia, direttore artistico della cooperativa e regista degli spettacoli, che propone una chiave di ...