Ikea licenzia mamma con figlio disabile | giudice dà ragione al colosso svedese

Ikea : mamma licenziata - confermata legittimità provvedimento : Confermata dal Tribunale di Milano l'ordinanza che riconosceva la legittimità della decisione di Ikea di interrompere il rapporto di lavoro con Marica Ricutti "per la gravità dei comportamenti tenuti", la donna licenziata in quanto secondo il colosso svedese non riusciva a rispettare i turni. Per lei, madre di due bambini di cui uno disabile, i colleghi di Corsico fecero anche sciopero. "La decisione ...

Ikea - giudice conferma il licenziamento della madre di un disabile : “Ha tenuto comportamento oltraggioso” : Il giudice del lavoro di Milano ha confermato il licenziamento della dipendente Ikea madre di un bambino disabile escludendo che il comportamento del gruppo svedese sia stato “discriminatorio“. Questo perché, come sancito dallo stesso giudice la scorsa primavera in fase istruttoria, “i fatti disciplinarmente rilevanti contestati dalla datrice di lavoro sono pienamente confermati”. Per il giudice, il comportamento valutato ...

Il giudice dà ragione a Ikea : licenziata la mamma con un figlio disabile a casa : Marica Ricutti, separata con due figli, di cui uno disabile, fu licenziata dal negozio di Corsico del colosso svedese per il mancato rispetto dei turni di lavoro. Il giudice del lavoro: «I fatti consentono il provvedimento disciplinare espulsivo»