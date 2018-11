I Villani | film al cinema | trama | recensione | curiosità e trailer

cubemagazine

: All'Auditorium Fausto Melotti per Tutti Nello Stesso Piatto Festival Internazionale di Cinema Cibo un evento imperd… - Eco_SolidaleTN : All'Auditorium Fausto Melotti per Tutti Nello Stesso Piatto Festival Internazionale di Cinema Cibo un evento imperd… - mastervmware : I Villani: nelle sale il docu-film sui (veri) protagonisti della cultura gastronomica italiana. - Pixiepromotion : Da oggi 9 novembre sugli scaffali musicali virtuali trovate anche l’album con la magnifica colonna sonora del film… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Iè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale mercoledì 14 novembre 2018. La pellicola diretta da Daniele De Michele è un documentario sull’arte culinaria italiana. Di seguito ecco scheda,, la nostrae qualche. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ial: scheda e cast GENERE: Documentario ANNO: 2018 REGIA: Daniele De Michele DURATA: 76 minuti IalLa cucina popolare italiana, amata e imitata in tutto il mondo, sta morendo. Ma in tanti provano a salvarla. Ilsegue quattro personaggi dall’alba al tramonto, da inizio a fine giornata di lavoro. Il passare delle ore scandisce la presentazione di ogni personaggio. Li si vede inizialmente nei loro spazi, nelle loro mansioni, per poi addentrarsi nelle loro difficoltà quotidiane. Al calar del sole emerge la soluzione, ...