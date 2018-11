I Sì Tav inneggiano al lavoro e allo sviluppo Ma sanno di cosa parlano?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Non sono stato ovviamente alla manifestazione Sì Tav di sabato scorso a Torino. Un mio amico giornalista che invece c’è andato in qualità di “infiltrato”, mi ha raccontato di migliaia e migliaia di persone sotto diverse bandiere (dalla destra tenera, cioè il Pd, all’estrema destra, ma quella vera) che hanno manifestato a favore del treno veloce. Perché oramai i treni o sono veloci (e cari) o non sono. E già qui ci sarebbe da discutere, viste le condizioni in cui versano gli altri treni in Italia. Non ci sono andato ma mi immagino lo scenario perché sono anni che mi ci confronto: gente che si riempie la bocca di vocaboli come, e di locuzioni come Decrescita infelice (usata dstesso Sergio Chiamparino a proposito proprio di Tav), laddove non è che esista nelle loro teste una decrescita che non sia infelice. Scommetto che nessuno o quasi dei partecipanti alla ...