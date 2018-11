I servizi di Amazon Alexa presto disponibili anche in Italia per i Clienti ŠKODA

Amazon ha chiesto di diventare un'azienda di servizi postali in Italia : Amazon ha depositato la richiesta per entrare nell'elenco degli operatori postali in Italia. Una scelta che avrà riflessi su contratti e controlli

Amazon ha chiesto di diventare un’azienda di servizi postali in Italia : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Amazon ha chiesto i permessi di operare come azienda di servizi postali in Italia. Colpita ad agosto da una multa da 300mila euro e dal diktat dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), il gigante dell’ecommerce ha deciso di iscrivere le sue controllate che gestiscono consegne e logistica all’elenco degli operatori postali Italiani. Non è solo una questione burocratica né di costi. Diventando a ...

eBay accusa Amazon di sottrargli venditori usando il suo servizio di chat - : Il Wall Street Journal ha riportato che eBay ha colto sul fatto circa 50 rappresentanti di vendita Amazon in tutto il mondo che hanno inviato più di 1.000 messaggi ai venditori eBay. Nella lettera di ...

Amazon Numero Verde : contatti gratuiti in Italia da cellulare e fisso per servizio assistenza clienti : Scopriamo insieme qual è il Numero Verde gratuito per rivolgersi al servizio di assistenza clienti di Amazon, chiamando da telefono cellulare o fisso. Amazon, la più grande e importante piattaforma di e-commerce al mondo, offre una disparata gamma di prodotti ai propri clienti. Inizialmente nato come libreria online si è poi specializzata anche nella vendita di articoli informatici, elettronici, videogiochi, articoli per la casa e per bambini, ...

«Svolta digitale dal volto umano Trading senza rischi con Saxo E servizi modello Amazon» : View Larger Image «Svolta digitale dal volto umano Trading senza rischi con Saxo E servizi modello Amazon» Ma resterà la relazione stretta tra consulente finanziario e cliente? «Il digitale è un ...