I rimedi per contrastare il mal d’autunno

"Italia - attenta ai conti : i danni si fanno in fretta - ma per rimediare servono anni" : Mette in guardia dalle conseguenze che possono derivare da determinate scelte di politica economica: ciò che state decidendo oggi - è il senso del suo ragionamento - potrebbe costare molto caro ...

Tottenham - che botta per Pochettino : più grave del previsto l’infortunio rimediato da Dembelé : Il centrocampista del Tottenham ha riportato la lesione ai legamenti del ginocchio destro che lo costringerà ad uno stop di almeno due mesi Brutte notizie per il Tottenham in vista dei prossimi impegni, compresa la gara di Champions League contro l’Inter in programma il prossimo 28 novembre. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Moussa Dembelé, costretto a uscire dal campo nella sfida di Premier con il Wolverhampton, hanno ...

Due raffreddori l’anno per ogni italiano. Ma l’aiuto viene anche da ‘vecchi rimedi’ : Il raffreddore e le infezioni delle vie respiratorie sono ampiamente diffuse. Si stima che ogni italiano adulto abbia almeno due episodi l’anno e, se si considerano solo i bambini, i numeri crescono: si va da 4 a 12 episodi. Disturbi sicuramente non gravi ma che incidono sulla qualità della vita, anche perché hanno effetti negativi sul sonno, e per i quali disponiamo solo di farmaci sintomatici. Tra questi anche gli unguenti balsamici, ...

Influenza - le carote un valido rimedio naturale per proteggersi : Pochi lo sanno, ma le carote sono un valido rimedio naturale contro l’Influenza. Perfette d’estate, per migliorare l’abbronzatura e consentirci di esporci al sole senza problemi, sono l’ideale anche d’inverno, quando i primi freddi mettono alla prova la nostra salute. Tosse, mal di testa, raffreddore e occhi rossi sono solo alcuni fra i tanti sintomi dell’Influenza. Per proteggere l’organismo dai malanni ...

Invasione di cimici asiatiche : trovato il rimedio per sconfiggerle (forse) : Un altro insetto cinese potrebbe aiutare a sconfiggere le cimici asiatiche. Un'introduzione sperimentale, al momento in...

Google propone a Ue rimedi su sistema operativo smartphone Android : Roma, 17 ott., askanews, - Applicativi extra di Google a pagamento, per i produttori di smartphone che utilizzano il sistema operativo Android: è la soluzione che il gigante del software propone alla ...

Mammiferi non sfuggiranno alla nuova estinzione di massa : serviranno milioni di anni per rimediare : ... i ricercatori danesi e svedesi hanno realizzato un grande database che comprende le oltre 4.500 specie di Mammiferi viventi e le centinaia di specie estinte dopo la diffusione nel mondo dell'Homo ...

Mal d'autunno : i rimedi per affrontarlo : L'ideale è fare sport plein air: otterremo in questo modo il vantaggio offerto dall'illuminazione naturale e i benefici delle endorfine liberate dal movimento fisico. E passeggiare nei boschi ...

Catarro - i rimedi naturali con erbe e infusi per fluidificarlo : Tosse e Catarro sono due fastidi tipici della stagione invernale. Per curarli non bisogna per forza ricorrere alle medicine, ma esistono rimedi naturali per risolvere il problema. Se siamo in salute il nostro organismo elimina in modo naturale il muco, quando però le difese immunitarie si abbassano e compare la tosse si forma il Catarro che risulta molto più difficile da espellere. A provocare queste infezioni dell’apparato respiratorio, ...

INVASIONI CIMICI CINESI / Allarme tra gli agricoltori in Veneto : i rimedi naturali per debellarle : Scoppia l'Allarme tra gli agricoltori in Veneto per l'invasione delle CIMICI CINESI. Si parla di danni al 30% dei raccolti di frutta. Attenzione anche a Palermo con la bonifica del centro.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Invasione eccezionale di cimici in Italia : consigli e rimedi per sconfiggerle : Nelle ultime settimane e più in generale a partire da Settembre stiamo assistendo ad una presenza sempre più massiccia di cimici nel nostro paese, in particolar modo nelle regioni del centro-nord...

Grandi ascolti su Rai 1 per il programma di Paola Ferrari e Alberto rimedio : per oltre 40 minuti dopo la partita - il Magazine Champions League è stato seguito da 2.5 milioni di italiani (15.95% share) : Enorme risultato, in termini di telespettatori e share, per il secondo mercoledì di Champions League trasmesso da Rai 1. La diretta dell’incontro Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Ma è ancora l’approfondimento post partita di Rai 1 a segnare un risultato eclatante: mercoledì 3 ottobre 2018, il rotocalco dopo-partita sul primo canale nazionale, ha intrattenuto 2.500.000 di telespettatori, ...

Invecchiamento : scoperto il rimedio naturale che lo rallenta : L’elisir di lunga vita è stato sperimentato, per ora solo sui topi, è stato un team dell’Università del Minnesota. In un precedente lavoro, pubblicato su ‘Nature Medicine‘, il gruppo aveva dimostrato che in questo modo era possibile ridurre l’impatto delle cellule senescenti, estendere la durata della vita e migliorare la salute, persino quando il trattamento veniva avviato in tarda età. Ora gli scienziati hanno ...

Tisana alla melissa : un ottimo rimedio antistress per l’autunno : Per gli amanti di coperte e tazza calda da sorseggiare in mano, la Tisana alla melissa, da sorseggiare nelle fredde serate autunnali, è davvero ricca di virtù: attenua lo stress, il nervosismo, l’ipereccitabilità nervosa, ma anche nevralgie, vertigini, tachicardia e palpitazioni nervose. Un toccasana contro i dolori mestruali, è un ottimo digestivo, antivirale e antibatterico. Consigliata contro color irritabile, gastrite, nausea o vomito, la ...