: I Radford, famiglia da record che non smette di crescere: nato il 21esimo figlio - HuffPostItalia : I Radford, famiglia da record che non smette di crescere: nato il 21esimo figlio - Corona_Pietro : Lo so sono matto ma queste sono le famiglie che mi piacciono... -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Unada: si tratta dei britanniciche, in questi giorni, hanno dato il benvenuto al. La piccola Bonnie Raye è venuta alla luce dopo 12 minuti di travaglio da parte di mamma Sue. Lei e il marito Noel affermano che non avranno più figli, anche se si tratta di una promessa che avevano già fatto in passato.Sue, 43 anni, ha dichiarato al Sun: "Siamo concordi nella decisione di non averne più. Bonnie ha completato la nostra". Noel, prolifico papà 46enne, ha concordato: "Alcune persone decidono di fermarsi dopo due o tre bambini, noi lo abbiamo fatto dopo 21". Lavive a Morecambe, nel Lancashire. I fratelli dell'ultima arrivata si dicono felici e il più grande, Chris, ha quasi 30 anni più vecchio della piccola Bonnie Raye. "Si sono litigati la prima coccola. È così bello ...