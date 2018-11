I giovani italiani sono i meno di sinistra dell' Europa occidentale

Se i giovani italiani sono più a destra dei loro padri : “I giovani sono più di sinistra, gli anziani sono più di destra”. È una frase che potrebbe essere un luogo comune, oppure una tendenza storicamente radicata e che oggi sembra avere anche qualche connotazione demografica oltre che anagrafica (basti pensare al comportamento di voto dei cittadini inglesi sulla Brexit o degli americani nella recentissima campagna elettorale per il Midterm). Eppure, questa frase che sembra descrivere una regola quasi ...

Dal «co-ombrello» al «big drone» : i sogni dei giovani italiani : Decima posizioneNona posizioneOttava posizioneSettima posizioneSesta posizioneQuinta posizioneQuarta posizioneTerza posizioneSeconda posizionePrima posizioneI giovani italiani continuano a sognare. C’è chi sogna una piattaforma per lo sharing degli ombrelli; chi progetta il «ristorante terapeutico», chi, più ardito, pensa a costruire un «test acustico-percettivo per la rapida identificazione dei luoghi di provenienza dei migranti basato ...

Spice - la droga degli 'zombie'/ Diffusione alle stelle tra i giovani italiani - IlSussidiario.net : La Spice, la 'droga degli zombie', ha fatto registrare un'impennata significativa dei consumi nel nostro paese, arrivando al 12% del totale delle droghe

SINDACATI E POLITICA/ Così Cgil - Cisl e Uil scaricano i giovani italiani : Cgil, Cisl e Uil hanno messo a punto una piattaforma unitaria in cui si prende posizione sulla manovra allo studio del Governo.

Cosa fanno negli Usa i "magnifici cinque" : i migliori giovani scienziati italiani : Cinque: due donne e tre uomini. Tutti sotto i quarantacinque anni e tutti con una insaziabile passione scientifica. Sono i 5 migliori scienziati italiani negli Usa e quest'anno si sono aggiudicati i ISSNAF Awards 2018, nell’ambito dell’Annual Event di ISSNAF (Italian Scientists and Scholars of North America Foundation), la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che ...

Premiati cinque giovani scienziati italiani negli Usa. Otterranno finanziamenti per 250 milioni di euro : Sono italiani, ma lavorano negli Stati Uniti e in Canada: c’è chi fa ricerca contro i tumori, chi lavora al computer quantistico, chi a valvole cardiache perfettamente adattabili al corpo umano e chi ha scoperto una sorgente di neutrini cosmici ad alta energia. Si chiamano Sara Buson, Antonio D’Amore, Riccardo Manenti, Lorenzo Brunetti e Roberta Zappasodi e sono i 5 migliori ricercatori italiani in Nord America, Premiati a Washington da ...

Salute - longevità e silver economy : premiati 5 giovani italiani in Usa : Cinque giovani ricercatori italiani che lavorano negli Stati Uniti si sono aggiudicati gli Issnaf Awards 2018, consegnati all’Ambasciata d’Italia a Washington all’Annual Event dell’Italian Scientists and Scholars of North America Foundation, la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che quest’anno celebra i primi 10 anni di attività. I vincitori dei 5 premi tematici sono: Lorenzo ...

Ciclismo - se i giovani italiani non riescono ad emergere tra i protagonisti. Fabbro - Ciccone - Ravasi e tanti altri. Che fatica il World Tour… : Da sempre il passaggio da under 23 a professionisti ha rappresentato nel Ciclismo su strada uno scoglio durissimo da scavalcare. Solo i veri e propri fenomeni sono riusciti a non sentire il distacco, per altri c’è stato bisogno di qualche stagione di ambientamento tra i grandi per poter iniziare ad emergere. L’esempio più lampante può essere quello di Matej Mohoric: lo sloveno, ora alla Bahrain-Merida, dopo aver dominato nelle ...

Perché nella grande organizzazione dei giovani europeisti non ci sono italiani? : "La seconda constatazione è che il nostro movimento non fa parte di nessuna organizzazione politica di giovani europei. Non siamo parte del Lymec, ossia dei giovani liberali dell'Alde, né dell'Yde, i ...

Computer quantistici - neutrini cosmici e terapie anti-cancro : ISSNAF premia i giovani scienziati italiani negli USA : C’è chi sta lavorando alla costruzione di un Computer quantistico in una delle pochissime aziende al mondo in grado di farlo, chi ha contribuito alla scoperta dell’origine dei misteriosi neutrini cosmici, nell’universo profondo, e chi sta sperimentando terapie innovative per curare il cancro e la leucemia. Scorrere le storie dei 15 finalisti degli ISSNAF Awards significa fare un viaggio tra eccellenze spesso poco conosciute in Italia, ma che ...

Atletica - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : Lorenzo Benati - quinto sui 400 metri - il migliore degli italiani : Sono stati assegnati i primi nove titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina la classifica è stata stilata sommando due prove. Nessuna medaglia per l’Italia: il migliore dei nostri è Lorenzo Benati, quinto sui 400 metri piani. Ottavo posto per Enrico Saccomano e per Diletta Fortuna, entrambi nel lancio del disco. Andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nel salto con l’asta femminile oro ...

Olimpiadi giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 15 ottobre. Programma - orari e tv : lunedì ottobre è in Programma l’ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di lunedì 15 ottobre alle Olimpiadi ...

Olimpiadi giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 14 ottobre. Programma - orari e tv : domenica 14 ottobre è in Programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di domenica 14 ottobre alle Olimpiadi ...

Olimpiadi giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara sabato 13 ottobre. Programma - orari e tv : sabato 13 ottobre è in Programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di sabato 13 ottobre alle Olimpiadi ...