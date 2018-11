I giornalisti di Reuters Italia scioperano oggi e domani

Editoria - Reuters annuncia 16 licenziamenti in Italia. giornalisti in sciopero : “Incomprensibile - conti in utile” : I Giornalisti di Reuters Italia sono in sciopero oggi e domani contro la decisione del gruppo di licenziare 16 colleghi nonostante i conti siano in utile. L’assemblea ha affidato alla rappresentanza sindacale un pacchetto di cinque giorni di astensione dal lavoro. “L’assemblea dei Giornalisti di Reuters Italia respinge come inaccettabile l’annunciato avvio da parte di Reuters News &Media Italia di una procedura di ...