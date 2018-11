I Bastardi di Pizzofalcone 2 | anticipazioni e trama ultima puntata | Tradimenti

I Bastardi di Pizzofalcone 3 si farà? : I Bastardi di Pizzofalcone è uno degli ultimi successi fictional di Rai 1: trasposta dai romanzi gialli di Maurizio de Giovanni e ambientata in una Napoli noir, la serie ha finora visto sul piccolo schermo 12 puntate divise in due stagioni, andate in onda all'inizio del 2017 e nell'Autunno 2018.prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone 3 si farà? pubblicato su TVBlog.it 12 novembre 2018 17:28.

Finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Lojacono tradisce Piras e la squadra? Trama ultima puntata del 12 novembre : Il Finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 si preannuncia ricco di colpi di scena. Stasera, 12 novembre, andrà in onda la sesta e ultima puntata della seconda stagione della fiction. Protagonisti ancora Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena lansiti, Luigi Petrucci, e Matteo Martari (nel cast anche de I Medici ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - le anticipazioni dell'ultima puntata : Lunedì 12 novembre, in prima serata Rai 1, sesto e ultimo appuntamento con la fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Tradimenti per l’ultimo episodio : Chiude con il sesto appuntamento la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 interpretata da Alessandro Gassman insieme a Carolina Crescentini e Antonio Folletto. La nuova stagione tratta sempre dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha tenuto una media superiore ai 5 milioni di telespettatori e nell’appuntamento intitolato Tradimenti, in onda il 12 novembre su Rai1 alle 21,25, saluta i suoi fan. I Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni della ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 Anticipazioni : stasera l'ultima puntata su Rai 1 : Non perdete l'ultimo appuntamento con la fiction di Rai 1 che vede protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini

I Bastardi di Pizzofalcone 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione : I Bastardi DI Pizzofalcone 3 CI sarà? Con l’ultima puntata in onda lunedì 12 novembre 2018 si conclude la seconda stagione della fiction di Rai 1. E ora tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Bastardi di Pizzofalcone 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione Anche questa seconda stagione della serie tv con ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 12 novembre : I Bastardi DI Pizzofalcone 2 sesta puntata. Con l’ultima puntata in onda lunedì 12 novembre 2018 su Rai 1 si conclude la seconda stagione della fiction con Alessandro Gassmann. Di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Bastardi di Pizzofalcone 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 12 novembre I Bastardi di Pizzofalcone 2 sesta puntata Tradimenti. La squadra è alle prese ...

I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie – Le puntate - le trame e i riassunti. : Dopo il grande successo della prima Serie, nel lunedì di Raiuno sei nuove puntate con I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie. Pizzofalcone il commissariato è nuovamente operativo. I Bastardi hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra e le squadre che funzionano non si cambiano. I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie L’entusiasmo per […] L'articolo I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie – Le ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 al capolinea : cosa succederà nell’ultima puntata? : I Bastardi di Pizzofalcone 2 torna domani sera con l’ultima puntata di questa stagione e le ultime rivelazioni sulla vita di Lojacono e sui suoi colleghi tra omosessualità e adozioni. Non mancherà l’ultimo caso verticale della stagione ma, sicuramente, gli occhi di tutti saranno puntati sulle decisioni del personaggio interpretato da Alessandro Gassman diviso tra il suo futuro (magari a Napoli e al fianco di Piras) e il suo passato, ...

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone - sesta e ultima puntata : il segreto di Lojacono : Giunge al termine la seconda stagione della fiction I bastardi di Pizzofalcone con protagonista Alessandro Gassman. Il prossimo lunedì 12 novembre andra' in onda in prime time la sesta e ultima puntata di questo nuovo capitolo che, anche questa volta, non ha deluso le aspettative della rete ammiraglia Rai, dato che gli ascolti sono stati a dir poco ottimi. Un ultimo episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena e di clamorosi risvolti per ...

Ascolti tv - I Bastardi di Pizzofalcone 2 ancora vincenti contro il Grande Fratello Vip 2018 : ancora un successo per la serie I bastardi di Pizzofalcone 2, che il 6 novembre in prima serata su Rai1 è stata seguita da 5 milioni 271mila telespettatori, con il 22.56% di share e ha vinto la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 705mila telespettatori (21.02% di share). Su Rai3 Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, è stato visto da 1 milione 728mila spettatori ...

Analisi Auditel della serata di lunedì 5 novembre 2018 fra il Grande fratello vip ed i Bastardi di Pizzofalcone : Partiamo con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre di un soffio al di sotto della soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 esattamente sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si posiziona ben sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva al 7%.La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che si posiziona fra il 15 ed il ...

Ascolti tv 5 novembre : I Bastardi di Pizzofalcone 2 batte GF Vip 3 : I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince la sfida della prima serata di ieri e batte il Grande Fratello Vip 3 I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince ancora la sfida del lunedì sera. Con 5.271.000 spettatori, pari al 22.56% di share, la fiction di RaiUno anche questa settimana straccia il Grande Fratello Vip 3. Nella serata […] L'articolo Ascolti tv 5 novembre: I Bastardi di Pizzofalcone 2 batte GF Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - il Gf Vip sconfitto (ancora) dai Bastardi di Pizzofalcone. E ‘Report’ sale : Inarrestabile la fiction trasmessa da Rai Uno per contrastare il reality di Canale 5 che quest’anno proprio non decolla. E...