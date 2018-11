ilsole24ore

: Il Sole24h - Hockney da record, un quadro all’asta per 80 milioni a New York - CilentoNews24 : Il Sole24h - Hockney da record, un quadro all’asta per 80 milioni a New York -

(Di lunedì 12 novembre 2018) In ogni caso, la vera sorpresa riguarda la modalità accettata dal venditore: il lotto sarà offerto senza riserva, un atto coraggioso di trasparenza in un mondo in cui la opposta logica delle garanzie ...