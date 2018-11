Hitman 2 | Denuvo 5 3 è stato violato giorni prima della pubblicazione del titolo

eurogamer

(Di lunedì 12 novembre 2018) In questo ultimo periodo,, il famoso sistema anti-pirateria non ha perso l'occasione di far parlare di sé, pare infatti che un gruppo di cracker sia riuscito a violare l'ultima versione in uso su2.Come riporta DSOG, questo nuovo gruppo usa lo stesso nomeFCKDRM initiative avviata da GOG e sono riusciti a violare la Gold edition, disponibile per chi ha preordinato ilda venerdì. Ilsarà disponibile per tutti a partire dal 13 novembre, ovvero domani. Come lo stesso gruppo ha ammesso,si è aggiornato alla versione 5.3 ma a quanto pare èinutile, in quanto il sistema è già. Decisamente un duro colpo per la compagnia, che descrivevacome la scelta più sicura per garantire le vendite delle prime settimane.Read more…