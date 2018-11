Hillary Clinton candidata nel 2020Vuole la rivincita contro Trump

"Hillary Clinton candidata nel 2020 per la presidenza Usa". Lo rivela un ex consigliere : Hillary Clinton correrà di nuovo per la Casa Bianca nel 2020. E sarà una Hillary 4.0 che ancora una volta reinventerà sé stessa. Ne sono convinti Mark Penn, consigliere di vecchia data della famiglia Clinton, e Andrew Stein, presidente del New York City Council vicino a Bill e Hillary.L'ex first lady, affermano i due sul Wall Street Journal, ha il 75% di popolarità tra i dem e una missione ancora da compiere: ...

Presidenziali Usa 2020 : Hillary Clinton si ricandiderà per corsa alla Casa Bianca - fonti - : Hillary Clinton, già candidata alle Presidenziali 2016 per i Democratici, poi sconfitta dall'attuale presidente Donald Trump, ci proverà ancora, correndo per la Casa Bianca nel 2020. E' quanto hanno ...

Usa 2020 : Hillary Clinton sarà in pista : 5.58 Hillary Clinton correrà di nuovo per la Casa Bianca nel 2020.E ancora una volta reinventerà se stessa. Ne sono convinti Mark Penn, consigliere di vecchia data della famiglia Clinton, e Andrew Stein, presidente del New York City Council vicino a Bill e Hillary. L'ex first lady, affermano i due sul Wall Street Journal, ha il 75% di popolarità tra i dem e una missione ancora da compiere: diventare la prima donna presidente. La nuova ...

Hillary Clinton : non mi ricandido : 4.47 "No", nessuna voglia di correre ancora per la Casa Bianca. Così Hillary Clinton durante un'intervista con Recode. A chi le chiedeva se a suo avviso Michael Bloomberg si candiderà per il 2020, Clinton ha rispost: "Il fatto che si sia registrato come democratico suggerisce che ci sta pensando. Ex sindaco di New York dal 2002 al 2013 Bloomberg fu eletto con il Partito Repubblicano:lo ha poi lasciato rimanendo indipendente fino al 2018, ...

Pacchi bomba trovati nella posta degli uffici di Barack Obama e Hillary Clinton - : Gli ordigni sono stati rinvenuti nella posta degli uffici degli ex presidenti americani. Sarebbero simili a quello recapitato nei giorni scorsi al miliardario finanziatore dei Democratici. "Nessun ...

Usa - pacchi bomba inviati a Obama - Hillary Clinton - Soros e alla sede della Cnn -Evacuato il Time Warner Center. : Un pacco indirizzato alla Casa Bianca e contenente un ordigno artigianale è stato intercettato nella base dell'Aeronautica di Bolling, a Washington. Lo hanno riferito fonti della polizia...

Usa - pacchi bomba inviati a Casa Bianca - Obama - Hillary Clinton - Soros e alla sede della Cnn : Un pacco indirizzato alla Casa Bianca e contenente un ordigno artigianale è stato intercettato nella base dell'Aeronautica di Bolling, a Washington. Lo hanno riferito fonti della polizia...

Usa - pacchi bomba inviati a Obama - Hillary Clinton - Soros e alla sede della Cnn : allarme negli Usa per una serie di pacchi sospetti recapitati agli uffici dell'ex presidente americano Barack Obama, all'ex segretario di Stato Hillary Clinton, a Geroge Soros e al Time...

Intercettati due pacchi bomba destinati a Obama e Hillary Clinton : Un ordigno è stato indirizzato all'ufficio di Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti. Lo riferisce il Secret Service secondo quanto riporta la Cnn. L'oggetto, scrive Bloomberg, è stato rinvenuto durante un normale controllo della posta, ed è stato immediatamente riconosciuto. Inizialmente si pensava fosse stato trovato nella residenza degli Obama.Episodio simile, nelle stesse ore, anche ai danni di Hillary Clinton: ...

Usa - due pacchi bomba inviati a Obama e Hillary Clinton : Due ordigni esplosivi sono stati inviati in due pacchi agli uffici dell'ex presidente Usa Barack Obama e all'ex segretario di Stato Hillary Clinton, secondo quanto riportato dal New York...

Questa notte sono stati trovati due pacchi esplosivi inviati alla casa di Bill e Hillary Clinton a New York e di Barack Obama a Washington : Nella notte tra martedì e mercoledì, i servizi segreti degli stati Uniti (il corpo che si occupa della sicurezza di presidenti ed ex presidenti) ha trovato due pacchi bomba inviati alle case di Bill e Hillary Clinton nello stato di The post Questa notte sono stati trovati due pacchi esplosivi inviati alla casa di Bill e Hillary Clinton a New York e di Barack Obama a Washington appeared first on Il Post.

È stata trovata una bomba nei pressi della casa di Bill e Hillary Clinton a New York : Mercoledì mattina è stata trovata una bomba nei pressi della casa dell’ex presidente statunitense Bill Clinton e della ex segretaria di stato e candidata presidente Hillary Clinton, nella periferia di New York. Secondo il canale televisivo Spectrum News NY1 di New The post È stata trovata una bomba nei pressi della casa di Bill e Hillary Clinton a New York appeared first on Il Post.

Hillary Clinton difende il marito. "Nessun abuso di potere : Monica Lewinsky era un'adulta" : "Non fu un abuso di potere" perché Monica Lewinsky "era un'adulta". Così, a distanza di vent'anni, Hillary Clinton ha commentato la relazione del marito con la sua segretaria, all'epoca dei fatti ventiduenne. In un'intervista concessa alla CBS, l'ex segretaria di Stato ha difeso Bill, respingendo le recenti critiche: secondo la sua opinione, il marito non avrebbe dovuto "assolutamente" dimettersi dopo l'accaduto.Alle domande del ...

Ad Hillary Clinton tolto l'accesso alle informazioni segrete - : Il Dipartimento di Stato americano ha confermato a Sputnik che l'ex segretario di Stato americano e candidata dei democratici Hillary Clinton non ha più accesso alle informazioni classificate. In ...