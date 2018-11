Hillary Clinton candidata nel 2020Vuole la rivincita contro Trump

Hillary Clinton ci riprova : corre alle Presidenziali Usa 2020 : ... e Andrew Stein , presidente del New York City Council vicino a Bill e Hillary, che sul Wall Street Journal, assicurano il ritorno sulla scena politica americana di una Hillary in versione 4.0 che ...

Hillary Clinton : non mi ricandido : 4.47 "No", nessuna voglia di correre ancora per la Casa Bianca. Così Hillary Clinton durante un'intervista con Recode. A chi le chiedeva se a suo avviso Michael Bloomberg si candiderà per il 2020, Clinton ha rispost: "Il fatto che si sia registrato come democratico suggerisce che ci sta pensando. Ex sindaco di New York dal 2002 al 2013 Bloomberg fu eletto con il Partito Repubblicano:lo ha poi lasciato rimanendo indipendente fino al 2018, ...

Pacchi bomba trovati nella posta degli uffici di Barack Obama e Hillary Clinton - : Gli ordigni sono stati rinvenuti nella posta degli uffici degli ex presidenti americani. Sarebbero simili a quello recapitato nei giorni scorsi al miliardario finanziatore dei Democratici. "Nessun ...

