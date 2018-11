Higuain | Mi scuso con tutti | non sono un robot Spunta il labiale incriminato

ilgiornale

: #Higuain, serata da incubo: 'Mi scuso per la reazione, ma l'arbitro...'. Rischia almeno due giornate di stop.… - Sport_Mediaset : #Higuain, serata da incubo: 'Mi scuso per la reazione, ma l'arbitro...'. Rischia almeno due giornate di stop.… - Pjo34498437 : RT @DiMarzio: #Higuain, le scuse dopo #MilanJuve: 'Non ricapiterà' - ContinoAndrea21 : RT @DiMarzio: #Higuain, le scuse dopo #MilanJuve: 'Non ricapiterà' -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Gonzaloha sentito particolarmente la sfida contro la sua ex squadra, la Juventus. Il Pipita non avrebbe mai lasciato i bianconeri, per sua stessa ammissione, è stato il club di Corso Galileo Ferraris a volersi disfare in fretta e furia di lui per risparmia sull'ingaggio e per rientrare dell'investimento fatto due anni prima quando spese 90 milioni di euro per strapparlo al Napoli. L'ex Real Madrid e River Plate era deluso al termine del match ed ha chiesto scusa a: "Voglio chiedere scusa alla squadra, a Gattuso e ai tifosi per il mio atteggiamento. L'arbitro sa cosa gli ho detto. Mi prendo la responsabilità per quello che ho fatto, non deve succedere più".ha poi continuato: "La mia reazione? Era fallo di Benatia, mi ha fischiato contro e mi ha ammonito. Gli arbitri dovrebbero capire anche il momento dei calciatori. Nonunun giocatore euna ...