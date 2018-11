Higuain | il bomber “ingrato” ora sa cosa vuol dire essere tradito

Milan-Juventus - scatta la sfida dei bomber. Higuain Vs Ronaldo : su Sisal Matchpoint è favorito CR7 a 2 - 75 : Era da tanto tempo che Milan-Juventus non significava così tanto per la classifica. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, i rossoneri devono mantenere il quarto posto in classifica, i bianconeri vogliono continuare la marcia scudetto da imbattuti. La squadra di Gattuso vince da tre gare consecutive ma la Juventus è un rullo compressore: in trasferta ha sempre vinto, con 13 reti realizzate e 4 subite in 7 partite. Anche gli ...

Probabili formazioni Inter-Milan - derby Serie A 2018-2019 : sfida tra bomber - Icardi contro Higuain : Tutto pronto per la sfida più importante della settimana per la Serie A di calcio: la nona giornata propone il derby di Milano, a San Siro questa sera si sfidano Inter e Milan nella stracittadina più seguita in Italia. Nerazzurri e rossoneri a caccia di conferme dopo le positive ultime uscite arrivate prima della pausa per le nazionali, sfida totale tra due diversi stili di gioco, quelli messi in campo da Spalletti e Gattuso. Attesa ovviamente ...

Higuain illumina Milano - doppietta del bomber e il Chievo va al tappeto : Milano Terzo successo di fila, dieci gol collezionati tra campionato ed Europa league: che succede al Milan, un anno fa squadra senza artigli e adesso diventata all'improvviso una macchina da gol? La spiegazione è molto semplice, didascalica: Higuain. Al cospetto della difesa di carta velina del Chievo, il figurone è garantito ma Gonzalo non è soltanto il terminale di un calcio geometrico e divertente che adesso produce anche punti e reti in ...

Milan e Lazio ringraziano i propri bomber : Higuain ed Immobile regalano due vittorie da Champions! : Milan e Lazio vincono e si proiettano nelle zone alte della classifica così come la Sampdoria vittoriosa in casa dell’Atalanta Higuain ed Immobile in rete, Milan e Lazio vittoriose in questo pomeriggio di Serie A ricco di emozioni. Le due squadre hanno risposto presente alla “chiamata” europea, grazie ai propri bomber, tornati a colpire anche in questo weekend. Una vittoria che rilancia in chiave Champions League Milan e ...

Cutrone sveglia il Milan. Il baby bomber e Higuain abbattono l'Olympiacos : Milano - Una coppia di centravanti d'oro. Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain risollevano il Milan e permettono alla squadra rossonera di agguantare la quarta vittoria stagionale, la seconda in ambito europeo dopo quella all'esordio contro il modesto Dudelange. Dunque, Milan che supera l'esame di greco, nonostante il vantaggio iniziale dell'Olympiacos. Ci pensa il bomber di scorta, il solito Cutrone, quello che Gattuso butta in campo quando serve ...

Europa League - la carica dei bomber : Immobile e Higuain trascinano Lazio e Milan : Europa League- Buona la prima per le due italiane impegnate in Europa League. Lazio e Milan portano a casa tre punti nonostante alcune difficoltà ed un ampissimo turnover. Sorride Simone Inzaghi, il quale ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per il primo tempo, ma poi ha evidenziato alcune lacune nella ripresa. Apollon Limassol al […] L'articolo Europa League, la carica dei bomber: Immobile e Higuain trascinano Lazio e Milan proviene da ...

Milan - Higuain risponde a Ronaldo : scatta la sfida dei bomber : Cristiano Ronaldo chiama, Gonzalo Higuain risponde. Banalissimo, per carità. Ma è proprio quello che è successo tra il pomeriggio e la sera sull'asse Torino-Cagliari. La festa del primo gol dei due ...