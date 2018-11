Higuain | ancora scuse | ' Mi faccio carico delle responsabilità'

Milan-Juve - la bomba di Luciano Moggi : Higuain e Bonucci - ecco quello che ancora non sapevate : Archiviata la Champions, l' Inter dopo aver arginato la corazzata Barcellona ancora priva di Messi si trasferirà oggi alle 12.30 all' Atleti Azzurri d' Italia, dove ad attenderla ci sarà l' Atalanta ...

Infortunio Higuain - l’attaccante non sta ancora bene : ci sarà contro Betis e Juve? : Infortunio Higuain – L’attaccante del Milan non sta ancora bene dopo i problemi alla schiena avvertiti nel corso del match del “Friuli” contro l’Udinese. Come ha detto Gattuso nel dopo gara, Higuain diversi anni fa ha subito anche un intervento alla schiena e in virtù di questo lo staff medico rossonero sarà ancora più prudente nel valutare il pieno recupero. Attualmente è difficile ipotizzare la presenza del ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...

Milan-Sampdoria - Gattuso : 'Higuain-Cutrone? Prestazione importante. Caldara fuori ancora due mesi' : Dopo una settimana difficile, il Milan si rialza: il 3-2 contro la Sampdoria sa di rinascita. Con il 4-4-2 e il doppio centravanti i rossoneri non falliscono: tre punti portati a casa dopo una partita ...

Milan-Betis - probabili formazioni : Caldara ancora fuori - c’è Higuain : Milan-Betis- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di stasera tra Milan e Betis. Gattuso in conferenza stampa ha precisato la voglia di riscatto dopo un derby deludente e giocato in maniera leggermente passiva. Tanti i cambi, abbondante turnover, ma non per quel che riguarda il reparto offensivo: Suso e Higuain saranno in campo […] L'articolo Milan-Betis, probabili formazioni: Caldara ancora fuori, c’è Higuain ...

Giunti - l'uomo del 6-0 : 'Ancora godo per quel derby. Higuain batte Icardi - Nainggolan batte tutti. E Gattuso...' : Il mondo degli allenatori funziona così: ci sono stati dei contatti con alcune squadre quest'estate ma non sono andati a buon fine. Mi sto aggiornando per le categorie nelle quali penso di rientrare: ...

Sassuolo-Milan - probabili formazioni : Higuain ancora out - altra panchina per Cutrone? : Non è un buon momento per il Milan, reduce da tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli, tutte squadre che – sulla carta – non dovrebbero concorrere con i rossoneri per la stessa posizione di classifica. Gattuso vuole interrompere il digiuno di vittorie contro il Sassuolo, che il Diavolo affronterà nel posticipo domenicale delle 20.30. formazioni Sassuolo-Milan: nuova chance da titolare per Borini? SASSUOLO – Dopo la bella ...

Milan - Higuain ancora in dubbio : Non è ancora certa la presenza di Gonzalo Higuain nel Milan che domenica sera affronterà il Sassuolo. Come riportato da Sky Sport , oggi il Pipita non si è allenato con la squadra : sarà decisiva la rifinitura di domani.

Milan-Atalanta 2-2 : Higuain ancora a segno - pari beffa di Rigoni : Il terzo gol consecutivo di Higuain non basta al Milan: Rigoni, nel recupero, beffa la squadra di Gattuso. È 2-2 a San Siro tra i rossoneri e l'Atalanta nel posticipo delle 18 della quinta giornata di ...