Haftar a Palermo | il generale al vertice di Conte per i libici

Libia - conferenza di Palermo : Al Sisi confermato - Haftar resta un’incongnita : Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ci sarà. Khalifa Haftar ancora non si sa. Le 38 delegazioni attese alla conferenza sulla Libia di Palermo sono chiamate a rilanciare e concretizzare il piano messo a punto dalle Nazioni Unite per superare lo stallo politico e preparare il futuro del Paese, ma sulla presenza dell’uomo forte della Cirenaica è ancora giallo. Secondo il sito libico The Address Haftar non parteciperà al summit ma ...

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

Libia : oggi il vertice a Palermo. Incerta la presenza di Haftar : Presente anche Conte. Il leader della Cirenaica si è indispettito per la presenza di rappresentati del qatar e di una fazione legata ad al-Qaida -

In una Palermo blindata al via Conferenza su Libia. Conte : "Lavoro per intesa tra Serraj e Haftar" : Haftar vorrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica. Appuntamento cruciale Si tratta di appuntamento ...

Libia - Conferenza di Palermo al via con l'incognita Haftar : ... Mikhail Bogdanov, il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo. Dalla regione, saranno presenti i capi di Stato o di governo di Tunisia, Algeria, Ciad e ...

Libia - Haftar non sarà a summit Palermo : 17.27 Khalifa Haftar non parteciperà alla conferenza di Palermo sulla Libia: lo riferiscono fonti dell'esercito nazionale libico (Lna) molto vicine al generale. Le stesse fonti hanno precisato che la rinuncia è legata fra l'altro alla "presenza di rappresentanti del Qatar e di un gruppo legato a al Qaeda" Intanto, a Palermo sono già arrivati alcuni degli esponenti delle diverse istituzioni del Paese. Il portavoce del premier libico al Sarraj ...

Il summit - Dalla Libia : 'Haftar non verrà a Palermo' : ... con l'alleanza rinsaldata Dalla stretta di mano fra i due leader e Dalla promessa di Erdogan di riportare le aziende turche sul territorio libico, in un'ottica di rafforzamento dell'economia e della ...

Libia : fonti - Haftar non va a Palermo : ANSA, - IL CAIRO, 11 NOV - Khalifa Haftar non parteciperà alla conferenza di Palermo sulla Libia: lo riferiscono all'ANSA fonti dell'Esercito nazionale libico, Lna, molto vicine al maresciallo. Le ...

Palermo - la Conferenza "short" e il ricatto di Haftar : Una città blindata per una Conferenza "short". Oltre 1900 agenti impegnati per garantire la sicurezza di una due giorni che alla fine, da programma ufficiali, si è ridotta a due ore. Due ore di lavori. E' quanto emerge dal programma ufficiale della Conferenza per la Libia apparso finalmente sul sito della Presidenza del Consiglio. Quando la Conferenza era in fase di gestazione, si pensava a due giornate piene: una, dedicata agli ...

Roma "conquista" Haftar : conferenza a Palermo per una roadmap condivisa : Haftar a Palermo: missione ri-compiuta. L'uomo forte della Cirenaica, parteciperà alla conferenza sulla Libia dei prossimi 12 e 13 novembre. Per la diplomazia italiana, che a questo ha lavorato da tempo, è un indubbio successo. E lo è,non solo per la presenza in sé, ma per lo spirito costruttivo con il quale colui che ambisce a essere il futuro presidente della "nuova Libia" si appresta a partecipare alle due giorni ...

Libia - Conte incontra Haftar. Il generale sarà a Palermo alla Conferenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di domenica un lungo e articolato incontro con il generale Khalifa Haftar - Comandante dell'Esercito Nazionale Libico - per uno ...

Libia - Conte : Haftar a Conferenza Palermo - disponibile a confronto : Roma, 29 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di ieri un 'lungo e articolato incontro' con il Generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito ...

La Russia a Palermo "garantirà" la presenza di Haftar : Angela Merkel ha già da tempo annunciato che ci sarà. Ora alla lista dei "pesi massimi" starebbe per aggiungersi Emmanuel Macron. La Conferenza di Palermo prova a decollare. Vladimir Putin probabilmente non ci sarà (la delegazione russa dovrebbe essere guidata dal primo ministro Dimitri Medvedev), ma il sostegno ufficializzato dal presidente russo in occasione della visita a Mosca del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...