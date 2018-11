Grandi opere | chi le vuole e chi no

Tav - Salvini : “Alla fine si farà. Tutte le Grandi opere si faranno - si va avanti” : Matteo Salvini si schiera in modo lineare: "L’Italia purtroppo è famosa perché comincia, quando le comincia, le opere pubbliche e poi le lascia a metà, non le finisce mai. Questo non va bene affatto". Quindi bisogna andare avanti con Tutte le infrastrutture già in corso d'opera. E vale anche per la Tav, nonostante il Movimento 5 Stelle non sia così convinto: "Penso si farà, in linea di principio sono per finire un lavoro che si è incominciato", ...