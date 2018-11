Grand Prix d’Horlogerie de Genève | i migliori orologi del 2018

Pattinaggio artistico - Grand Prix Mosca 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Megasport Arena di Mosca ospiterà questo fine settimana la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La tappa sarà particolarmente interessante per i colori azzurri, rappresentati dalla coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise, a caccia della prima qualificazione della carriera alle Finali, in programma a Vancouver nel mese di dicembre. Ma non è tutto. Oltre alla presenza delle ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Politi - Rosetta e Marchiò eliminate agli ottavi di finale nei -78 e +78 kg femminili : Il Grand Prix di Tashkent 2018 è andato in archivio con la conclusione della terza e ultima giornata di gare, in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli ancora in palio con tre atlete azzurre impegnate nelle categorie -78 e +78 kg femminili. Linda Politi ha usufruito di un bye al primo turno ed ha esordito nel tabellone dei -78 kg direttamente agli ottavi di finale contro la tedesca Luise Malzahn, uscendo però sconfitta ...

Il film 'Aperti al pubblico' di Silvia Bellotti vince il Grand Prix al Jean Rouch international film festival di Parigi : Il 10 novembre alla cerimonia di premiazione della 37° edizione del più importante festival di cinema etnografico e antropologico, presso il Musée de l'Homme di Parigi, la giuria ha assegnato, tra i ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Maria Centracchio incanta e si ferma solo in finale nei -63 kg : L’ItalJudo batte un colpo a Tashkent (Uzbekistan) con la splendida prestazione di Maria Centracchio, che conquista un inaspettato argento nei -63 kg femminili in occasione della seconda giornata del penultimo Grand Prix dell’anno. L’azzurra si è resa protagonista di una cavalcata entusiasmante che si è fermata solo nell’atto conclusivo a cospetto della mongola Mungunchimeg Baldorj (bronzo ai Mondiali 2017), la quale ha ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Matteo Piras eliminato al secondo turno dei -66 kg - la kosovara Kelmendi torna al successo nei -52 kg : Il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua a Tashkent, in Uzbekistan, con lo svolgimento del penultimo Grand Prix di Judo dell’anno, che terminerà domenica con l’assegnazione degli ultimi titoli. Nella prima giornata l’Italia è stata rappresentata da un solo atleta, Matteo Piras, mentre gli altri componenti della spedizione azzurra combatteranno a partire da domani. Il 25enne azzurro era impegnato nella ...

Judo - riparte la corsa verso le Olimpiadi 2020 : Grand Prix a Tashkent e The Hague - gli italiani convocati : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 entra sempre più nel vivo anche per quanto riguarda il Judo. Nei prossimi due weekend, infatti, si disputeranno due Grand Prix che assegneranno punti pesantissimi per la qualificazione alla rassegna a cinque cerchi. Si incomincerà a Tashkent (Uzbekistan) dal 9 all’11 novembre e poi si volerà a The Hague (Paesi Bassi) dal 16 al 18 novembre. L’Italia sarà presente in Uzbekistan con cinque ...

Judo - due Grand Prix in programma nei prossimo dieci giorni : azzurri impegnati in Uzbekistan e Olanda : Gli atleti azzurri gareggeranno in due Grand Prix in programma nei prossimi dieci giorni prima a Tashkent e poi a The Hague Il calendario della corsa olimpica propone due Grand Prix nell’arco di dieci giorni. Sono i giorni che passano dall’inizio dell’imminente fine settimana in Uzbekistan, con il Grand Prix a Tashkent da venerdì 9 a domenica 11, alla fine del Grand Prix successivo a The Hague, in Olanda, da venerdì 16 a ...

Curling -Grand Prix Inter - successo per il Trentino a Berna : oggi al via il raduno azzurro a Pinerolo : Grande successo del club italiano nel Grand Prix Inter in Svizzera, dove lo Sporting Club Pinerolo ha chiuso al 5° posto. Le Nazionali maschile e femminile al lavoro al centro tecnico federale piemontese in vista degli Europei in Estonia Il Curling Center di Berna, in Svizzera, ha ospitato nel fine settimana la 22ª edizione del Gran Prix Inter, tappa europea del World Curling Tour. Molti gli atleti azzurri impegnati sul ghiaccio con la ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : la meravigliosa tappa targata Italia : L’Italia del Pattinaggio artistico non è dipendente da Carolina Kostner. Ed è una notizia bellissima. É indubbiamente questo l’aspetto più interessante emerso dopo la terza tappa del Grand Prix, quest’anno eccezionalmente andata in scena in Finlandia, a Helsinki, dopo la cancellazione della classica Cup Of China. Nonostante la pesante assenza della pattinatrice altoatesina a causa di un infortunio, per la prima volta nella ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix NHK Trophy 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 9-11 novembre si disputerà NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Si preannuncia Grande spettacolo a Hiroshima (Giappone) dove si affronteranno alcuni dei migliori interpreti di questo sport: tra gli uomini ad esempio spicca Shoma Uno, al femminile spazio a Satoko Miyahara ed Elizaveta Tuktamysheva, tra le coppie di artistico spiccano Zabiiako/Enbert, nella danza show di Papadakis/Cizeron. Ci ...

Pattinaggio artistica - Grand Prix Helsinki 2018 : show di Yuzuru Hanyu - battuti Brezina e Cha : Yuzuru Hanyu ha letteralmente dominato il Grand Prix di Helsinki, terza tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Il Campione Olimpico ha portato sul ghiaccio tutta la sua classe proverbiale e da vera icona rivoluzionaria di questo sport (primo uomo a eseguire un quadruplo loop) si è imposto con un totale di 297.12, demolendo di quasi 34 punti il suo personale che risaliva all’Autumn Classic di fine settembre. Il 23enne ...

Pattinaggio di Figura – 3ª tappa Grand Prix : bis di podi per l’Italia : Ad Helsinki Della Monica-Guarise conquistano il 2° posto tra le coppie di artistico, miglior piazzamento in carriera nel circuito internazionale. Stesso piazzamento per Guignard-Fabbri che replicano l’exploit di Skate America Sempre più in alto, sempre più spesso. Dopo quello ottenuto due settimane fa a Skate America, l’Italia raddoppia nella terza tappa di Isu Grand Prix e porta a casa altri due podi. Due secondi posti per la ...

VIDEO Guignard-Fabbri pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : azzurri secondi - riviviamo la danza libera : I danzatori azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la seconda posizione in occasione della terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Helsinki. Gli atleti di Barbara Fusar Poli sono stati autori di una prova monumentale in cui hanno raccolto, ad eccezionale della circolar step, livello 4 in tutti gli elementi. Con la leggerezza e la scorrevolezza che li contraddistingue, Charlène e Marco hanno trasformato l’Helsinki Ice ...