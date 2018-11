Grancio | addio M5S | aderisco a Dema di De Magistris

romadailynews

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roma – “Annuncio la mia adesione a. Sono molto emozionata, e’ un passaggio che sento molto e che ho maturato, non viene semplicemente perche’ nel gruppo misto non sai come muoverti, ma per un percorso. Ieri sera ho mandato una pec a ‘liste civiche’, che e’ casella mail che nessuno sa chi ci sia dietro e da cui ho ricevuto l’espulsione, in cui ho detto che e’ definitavemente chiuso il mio percorso nel M5S”. Lo ha detto la consigliera capitolina Cristina, ex dissidente M5S poi espulsa e passata al gruppo Misto, presentando stamattina una proposta di delibera per il recupero urbano degli edifici abbandonati alla Biblioteca Angelica di Roma insieme all’urbanista ed ex assessore della Giunta Raggi, Paolo Berdini e al sindaco di Napoli e presidente di, Luigi de. Come ha spiegato, ...