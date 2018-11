Gomme invernali o catene | quando scatta l’obbligo

Gomme invernali - dal 15 novembre scatta l’obbligo. In alternativa ci sono le catene : Dopo il passaggio dall’ora legale all’ora solare, il cambio di pneumatici per le nostre auto è l’altro traumatico appuntamento che segna l’inizio del lungo periodo invernale: “traumatico” più che altro per le nostre tasche, ma prima di tutto necessario per viaggiare in sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica. L’obbligo, sancito dall’articolo 6 del Codice della Strada, scatterà ufficialmente il 15 ...