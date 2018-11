ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - Cascavel47 : Gomez: “Insulti M5s a giornalisti? Indecenti. Ma su caso Raggi spesso non abbiamo fatto bene nostro mestiere”… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) “Chi ricopre incarichi di governo e fa politica non dovrebbe mai parlare di giornali e di. Quindi, questi insulti sono da respingere, perchée inqualificabili. Però anche noidobbiamo fare qualche autocritica”. Così a Non è l’arena (La7) Peter, direttore de ilquotidiano.it e di FQ Millennium, commenta le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e dell’ex parlamentare M5s, Alessandro Di Battista. E puntualizza: “Non possiamo dire che noitutto bene sul. E questo non giustifica afgli insulti. E’ stato giusto seguire la cronaca giudiziaria e criticare la sindaca di Roma per la sua gestione della città, ma ricordiamo che le sono stati attribuiti amanti, le sono state dedicate titoli sessisti, le sono state attribuite notizie non verificate e false, come l’imminente arresto e ...