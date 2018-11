Golf | Road to Rome 2022 fa tappa a Milano

‘Road to Rome 2022’ - sul Lungomare Caracciolo si è concluso il weekend campano di ‘Golf in Piazza’ : Nonostante il mal tempo, sul Lungomare Caracciolo di Napoli, si è conclusa la due giorni di ‘Golf in Piazza’ Il weekend campano di “Golf in Piazza”, terzo appuntamento stagionale della “Road to Rome 2022”, si è concluso oggi sul Lungomare Caracciolo dove la Federazione Italiana Golf ha allestito ben undici zone di prova per far scoprire gratuitamente il golf a tutti i cittadini. Il violento temporale che ha colpito la città ...

Road To Rome 2022 : il Golf dà spettacolo a Castel dell’Ovo : Alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, i tee shot verso il mare hanno aperto l’evento “golf in Piazza” che a Salerno ha vissuto il primo giorno di prove gratuite e sfide di abilità.Il weekend all’insegna del golf proseguirà domani a Napoli sul Lungomare Caracciolo Un tee shot da Castel dell’Ovo con la pallina in volo verso il mare. Il viaggio del golf italiano verso la Ryder Cup 2022 riparte da Napoli e da una delle ...