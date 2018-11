Gli incendi non si fermano | la California è nel caos | 31 morti e 228 dispersi

Almeno 25 morti neGli incendi che soffocano la California. Trump : “Distruzione catastrofica” : Gli incendi che stanno devastando la California hanno fatto Almeno 25 morti e un centinaio di dispersi. Il bilancio, che ieri con 11 morti era già spaventoso per lo Stato americano, si è aggravato con la scoperta di 10 corpi privi di vita a Paradise, la città finora più colpita, quattro a Concow, nella contea di Butte e due a Malibù. 250.000 pers...

Incendi California - circondato dalle fiamme con la fiGlia in auto : così questo papà cerca di tranquillizzare la bambina : “It’ll be all right”. “Andrà tutto bene”. così Joe Allen, abitante della città Californiana di Paradise, cerca di tranquillizzare la figlia di tre anni in auto con lui mentre guida circondato dalle fiamme, tentando di allontanarsi dagli Incendi che stanno devastando la California. La piccola ha paura e fa domande, lui mantiene la calma continuando a viaggiare in un paesaggio spaventoso. Il video è stato pubblicato ...

Il set di Westworld distrutto daGli incendi in California (foto) : il Paramount Ranch raso al suolo : Brutti guai per uno dei set di Westworld. Nella California del Sud stanno divampando degli incendi che hanno distrutto diverse case nelle zone di Camp Fire, Woolsey Fire e Hill Fire. Si stima che circa 250mila persone siano state evacuate dalle aree interessate, mentre è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Le fiamme hanno colpito anche la storica area western del Paramount Ranch ad Agoura Hills, conosciuta perché viene usata per girare le ...

Incendio in California - è “il peggiore della sua storia” : decine di dispersi - Kim Kardashian e Lady Gaga tra Gli evacuati [FOTO LIVE] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Catastrofici incendi in California : vittime - feriti - miGliaia in fuga : Vasti incendi, come vi abbiamo raccontato ieri, stanno devastando la California. L'area più colpita è quella della contea di Butte, a nord di Sacramento, interamente rasa al suolo dalle fiamme, che...

California - 6 i morti neGli incendi : ANSA, - WASHINGTON, 10 NOV - Sale ad almeno sei il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California, con il fronte delle fiamme che continua ad avanzare in tre aree da nord a ...

California devastata daGli incendi : cinque morti - si temono altre vittime. Evacuata Malibu - paradiso delle star : NEW YORK ? «Ho acchiappato i bambini, preso i cani, il computer e siamo scappati». Testimonianze come queste sono comuni in California, uno Stato piagato da frequenti incendi,...

Incendio in California - decine di miGliaia di persone evacuate : il video della drammatica fuga in auto dalla città in fiamme : migliaia di persone sono fuggite, dopo lo stato di emergenza proclamato dalle autorità della contea Californiana di Butte, a causa di un Incendio che ha investito la città di Paradise. In poche ore, grazie al vento, le fiamme hanno devastato un’area molto estesa (circa 80 chilometri quadrati di terreno). “Questo è un disastro molto pericoloso, procedete alle evacuazioni se vi viene richiesto”, ha twittato il dipartimento per le ...

