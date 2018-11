Giuliana De Sio ricorda Elio Petri e ammette | “Volevo tanto un figlio”

Giuliana De Sio a Vieni da me : ‘Con un figlio sarei stata più completa’ : Il figlio che le è mancato (e che tutte le donne dovrebbero poter fare) la sua esperienza “da pioniera” in analisi e il tentativo di recuperare le frasi infelici su Gabriel Garko: nel corso della puntata di lunedì 12 novembre di Vieni da me, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, l’attrice Giuliana De Sio si è sottoposta all’intervista della cassettiera, da cui la conduttrice ha estratto un libro di ...

Caterina Balivo - Giuliana De Sio si confessa a Vieni da Me. E chiarisce su Gabriel Garko : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Giuliana De Sio. Ed è un nuovo successo, dopo la toccante intervista ad Annalisa Minetti. L’attrice salernitana non si è risparmiata e ha messo a nudo aspetti molto privati della sua vita (come già hanno fatto Al Bano e Roberta Capua), come la decisione di andare in analisi quando ancora era considerata un tabù: Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi, ma all’epoca venivi ...

Giuliana De Sio a cuore aperto : "Mi manca avere un figlio - mi sentirei più completa" : L'attrice si racconta a 'Vieni da me', il programma di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tra carriera e vita privata

Giuliana De Sio rivela : «Michele Morrone? Un caro amico - non abbiamo nulla da nascondere» : Giuliana De Sio e Michele Morrone amanti segreti? Il pettegolezzo gira da parecchi mesi, ma solo pochi giorni fa l'attrice campana ha voluto rispondere a tono alle voci che la vogliono legata sentimentalmente al protagonista della fiction Sirene. Dalle colonne del settimanale Oggi, la De Sio ha messo in chiaro il tipo di rapporto che mantiene col ventisettenne: Sono anni che gira questa storia. Dicono che io e Michele stiamo insieme, in ...

“Quella specie di…”. Senza freni - sfogo brutale. Giuliana De Sio contro l’ex (toyboy e corteggiatore). E adesso un nuovo amore? Chi è : Lo scorso anno è stata assoluta protagonista di Ballando con le Stelle 2017. Nel salotto di Milly Carlucci, Giuliana De Sio ha impressionato tutti, ma lo stress l’avrebbe portata – come confermato un anno dopo da Alberto Dandolo su Oggi – a distruggere il suo camerino dopo l’eliminazione. Una notizia che lei aveva bollato come un colpo di sceneggiatura degli autori del programma. A un passo dalla finale, la De Sio è stata ...

Giuliana De Sio - la storiaccia sentimentale : come l'ha ridotta l'ex toy boy : Giuliana De Sio parla della relazione finita , male, con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Mario De Felice , definito da tutti il suo toyboy , anche se l'attrice 62enne non ama questo termine. A ...

