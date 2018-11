Giovanni Raspini | il debutto in tv con uno spot

vanityfair

: Mario Martone a Cortona. A lui va il Giovanni Raspini Cine Award 2018 - ArezzoNotizie : Mario Martone a Cortona. A lui va il Giovanni Raspini Cine Award 2018 - CiacciSRL : complimenti a Giovanni Raspini per questo importante traguardo. abbiamo sempre creduto che il brand Giovanni Raspin… -

(Di lunedì 12 novembre 2018)sceglie la narrazione mista al mistero per il suoin tv. Il 18 ottobre, infatti, il marchio toscano sarà on air col suo primotelevisivo, che racconta una storia di fascino, audacia, passione, eleganza e soprattutto stupore. Valori che da sempre contraddistinguono il brand che per il suo importante esordio in tv ha affidato a un cavaliere misterioso – che poi si scoprirà essere una affascinante amazzone – il compito di raccontare il mondo.LEGGI ANCHEPeople's Choice Awards: chi ha vestito chi Il video si dipana in un susseguirsi di immagini volte ad evocare la forza e la tenacia della protagonista – impersonata dall’ipnotica modella belga Lisa Verbeght – che in sella al suo destriero, tra gli spazi di un loft industriale attraversato da lame di luce, incarna l’immagine della donna: un concentrato di forza, ...