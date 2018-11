Giorgetti Domani vedo Salvini e Nicchi

Bach incontra Giorgetti insieme ai vertici dello sport italiano. Domani udienza privata da Mattarella : ... unitamente ai vertici dello sport italiano, si sono recati successivamente a Palazzo Chigi, per l'incontro con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport , Giancarlo ...

In arrivo riforma-choc - Malagò domani da Giorgetti - : ... affidando la gestione di gran parte dei contributi al settore, oltre 400 milioni l'anno, ad una societa' sotto il controllo del Ministero dell'economia, la 'Sport e Salute spa', che sostituira' la ...

Condono - Salvini : “Domani sarò a Roma per chiarire”. Giorgetti : “Basta complotti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, cerca di chiudere la polemica con Luigi Di Maio sul Condono fiscale, assicurando che domani sarà a Roma per chiarire. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, invece, risponde alle accuse del M5s e chiede di smetterla con i complotti: "Se non si danno una regolata, loro si andranno a schiantare presto, ma da soli".Continua a leggere