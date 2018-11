Giampaolo Morelli 7 volte Coliandro

tvzap.kataweb

: Giampaolo Morelli: «Coliandro è un'icona ma tornerei alle Iene» @GiampaoloMorell @IColiandro - leggoit : Giampaolo Morelli: «Coliandro è un'icona ma tornerei alle Iene» @GiampaoloMorell @IColiandro - repubblica : Giampaolo Morelli è di nuovo Coliandro: 'E stavolta faccio a botte con Gerini e Zanicchi' [news aggiornata alle 08:… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Con quattro film per la tv torna l’ispettoreche ancora una volta ha il volto di. “Più anziano, con più rughe, ma dentro sempre lo stesso. E in questa nuova serie fa a botte perfino con Iva Zanicchi”.al 100% Parola di, l’attore che dal 2006 interpreta il celebre personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli e diretto ancora una volta dai Manetti Bros. Un misto di giallo, azione e thriller ma anche commedia per l’ispettore che in questa settima stagione di quattro serate da 100 minuti ciascuna, ingaggia “una lotta corpo a corpo con Claudia Gerini, che mena di brutto perché – commenta– nella vita pratica il kick boxing. Litigo perfino con Iva Zanicchi, che in una delle puntate interpreta la parte di una cattiva. Chi me lo doveva dire che avrei fatto a ...