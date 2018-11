leggioggi

: Giallo Bonus Bebè 2019: sarà prorogato o no?... - LeggiOggi_it : Giallo Bonus Bebè 2019: sarà prorogato o no?... - TREA1968 : LE PECORE TOSATE BABY NON POTRANNO AVERE PIÙ BONUS. I GIALLO_VERDI GOVERNO PER IL POPOLO O PER UN SUPER TOSAGGIO P… - FrancescoMusa : @Sary8686 @Cobretti_80 Batte rigori e punizioni, è il secondo anno che lo prendo, a parte qualche giallo di troppo… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Ilrischia di saltare e non essere rinnovato per il prossimo. Almeno così pare, perché l’ultima bozza della Legge di bilancio atterrata sui tavoli della V commissione della Camera, non ne fa menzione. Ciò significa che il rinnovo non c’è e che chi vorrà diventare genitore nelnon potrà usufruirne. Almeno finché il Governo non correrà ai ripari inserendo un emendamento che ne proroghi la misura. Questa è l’intenzione, stando alle parole del ministro per la Famiglia e la disabilità Lorenzo Fontana, con le quali ha annunciato che la misurainserita nel testo della Legge La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all’esito della quale si è deciso di presentare alla Camera un emendamento governativo che miri a tenere conto e, a superare, talune inefficienze che erano emerse nella precedente versione. Ecco quindi che il ...