GF Vip - Silvia Provvedi litiga con Cecchi Paone in diretta. Paone eliminato dalla casa

Grande Fratello Vip - ieri una doppia eliminazione e lo scontro tra Cecchi Paone e Silvia : ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la decima puntata di questa terza stagione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Una puntata ricca di colpi di scena, caratterizzata da una doppia eliminazione che ha spiazzato i concorrenti e da uno scontro decisamente infuocato tra Alessandro Cecchi Paone e le Donatella [VIDEO] alias le sorelle ...

Silvia Provvedi e Francesco Monte protetti? Elia Fongaro contro GF Vip : Elia Fongaro attacca GF Vip: Silvia Provvedi e Francesco Monte protetti? Lunedì 12 novembre è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip. Elia Fongaro con Enrico Silvestrin si sono divertiti a commentare dal vivo tutta la serata sui rispettivi profili social. i due ex concorrenti della terza edizione Vip del reality più spiato dagli italiani hanno espresso il loro punto di vista sugli scontri avvenuti, chiedendo anche ai loro ...

Gf Vip - Cecchi Paone offende Silvia Provvedi. Signorini : "Lei è stata esempio in carcere" : Nel corso della settimana, Alessandro Cecchi Paone ha usato parole non troppo carine nei confronti di Silvia Provvedi. Il giornalista, 'dal tuo alto della cultura', ha espresso giudizi sulla vita ...

Grande Fratello Vip 3 - Alessandro Cecchi Paone - lite anche con Silvia Provvedi : "Sei stata con Corona - il peggior esempio per i ragazzi" (Video) : Alessandro Cecchi Paone, dopo la discussione accesa avuta con Giulia Provvedi, la gemella bionda delle Donatella, ha concesso il bis nella casa del Grande Fratello Vip 3, litigando, con toni probabilmente ancora più accesi, con la gemella mora Silvia.Il conduttore e divulgatore scientifico, tornando alla discussione avuta con Giulia Provvedi, non si era affatto pentito dei toni usati con la giovane cantante, alla quale sostanzialmente aveva ...

Grande Fratello Vip - Silvia e Corona attaccati di nuovo da Paone : il colpo di grazia : Alessandro Cecchi Paone attacca la storia d’amore di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi al Gf Vip 2018 Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono stati presi di mira da Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip 3. Non è entrato nella Casa più spiata d’Italia da molto tempo e ha già smosso le acqua. E finalmente! […] L'articolo Grande Fratello Vip, Silvia e Corona attaccati di nuovo da Paone: il colpo di grazia proviene da ...

Grande Fratello Vip 2018 : Silvia Provvedi e Asia Argento indossano lo stesso vestito : Grande Fratello Vip 2018 e i colpi di scena anche sul look! Incredibile ma vero: Silvia Provvedi e Asia Argento hanno indossato lo stesso outifit, naturalmente in circostanze differenti. Lo stello Look per le due donne che hanno “rubato!” il cuore di Fabrizio Corona Ma è solo un caso che le due donne che sono al centro del gossip di questi ultimi giorni, abbiano indossato lo stesso vestito per apparire in tv? Ma vediamo di capire cosa è ...

Grande Fratello Vip - Silvia parla di Federica Nargi : “Voglio essere mamma come lei” : News Gf Vip: Silvia Provvedi e la voglia di maternità Silvia Provvedi ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo desiderio di diventare mamma. Non vorrebbe superare i trent’anni per avere un figlio, ma sa bene che dovrà trovare prima la persona giusta. La bruna delle Donatella ha spiegato che questo è il suo […] L'articolo Grande Fratello Vip, Silvia parla di Federica Nargi: “Voglio essere mamma come lei” proviene ...

GF Vip - Cecchi Paone spara a zero sulle Donatella. A Giulia : «Non fai altro che parlare di organi genitali - atti sessuali e rumori intestinali». A Silvia : «Non si sta per anni con Fabrizio Corona». : Alessandro Cecchi Paone Un duro scontro in questi giorni sta infiammando gli animi di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: ci riferiamo ad Alessandro Cecchi Paone vs Le Donatella. Tutto è cominciato la notte tra giovedì 8 e venerdì 9 novembre quando, terminata la diretta su Canale5, Cecchi Paone, parlando con Giulia Provvedi e Benedetta Mazza, spiega che, secondo lui, Fabio Basile è stato eliminato per mancanza di disciplina. Lo scontro ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone contro Silvia Provvedi : “Sei un esempio negativo perché sei stata con Corona” : “Sei un esempio negativo perché sei stata con Fabrizio Corona. E lui è uno dei peggiori modelli per i giovani italiani”. Alessandro Cecchi Paone torna ad attaccare dentro la casa del Grande Fratello Vip. E questa volta la ‘vittima’ è Silvia Provvedi, ex del fotografo che è da poco uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Asia Argento. Tra i due è scattata una lite furibonda, in parte censurata dallo stesso programma, ...