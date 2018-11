Germano Seggio racconta Alta Quota | il nuovo album che ha preso forma sulle Dolomiti

optimaitalia

(Di lunedì 12 novembre 2018)è l’ultimodi, chitarrista e compositore, pubblicato il 9 novembre. L’artista, dopo un’esperienza particolare di vita, un incidente che lo ha privato per alcuni anni della mobilità, ha passato del tempoed è lì che è nato il progetto. Nove tracce strumentali dedicate a un posto in cui ha girato anche il video dell’omonimo singolo pubblicato lo scorso ottobre.Un siciliano che dedica unall’estremo nord…Io lo adoro. Ho trovato anche molta gente del nord che adora il sud. Forse bisogna sfatare alcuni miti, perché secondo me la gente sta iniziando a guardare al di là del proprio naso e capisce che il bello è bello e non può essere nascosto. Lesono il paradiso in terra così come il mare siciliano.Dopo l’incidente è cambiata la sua concezione della vita?Sì. Sembrano luoghi comuni, ma è una verità ...