Gerard Butler sui social ecco quello che resta della mia villa a Malibù

Incendi in California : Gerard Butler mostra i resti della sua casa a Malibù : L’attore scozzese Gerard Butler ha postato una foto su Twitter che ritrae ciò che resta (ben poco) della sua villa a Malibù, in California, devastata da giorni da Incendi che hanno provocato oltre 31 morti e 200 dispersi. “Ritornato alla mia casa a Malibù dopo l’evacuazione. Sono tempi strazianti in California. Ispirato come non mai dal coraggio, spirito e sacrificio dei vigili del fuoco. Grazie Los Angeles Fire Department. Se ...

La California brucia. Gerard Butler di fronte alla sua casa distrutta : "È straziante" : "Sono appena tornato alla mia casa di Malibu dopo l'evacuazione ed è una scena straziante", scrive su Instagram Gerard Butler. Ha una mascherina appesa al collo e la faccia stanca e preoccupata. L'attore britannico ha postato un selfie con alle spalle la casa bruciata dall'incendio che sta devastando la California. Ringrazia i vigili del fuoco e chiede a chi può il sostegno per il lavoro che stanno svolgendo nello stato, tramite il ...

Hunter Killer - clip esclusiva dal thriller sottomarino con Gerard Butler : Il protagonista prende così in mano il destino del mondo, tentando di sventare il terzo conflitto mondiale. Ve ne mostriamo una clip esclusiva, in cui Butler interroga il compianto Michael Nyqvist , ...

