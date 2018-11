Genova | trovata una donna decapitata Indagini in via Maritano

Donna precipita dalla finestra a Genova : trovata decapitata - è giallo : Una Donna sui 35 anni è stata ritrovata decapitata stamani nella zona dei giardini di via Maritano, nel quartiere di Begato a Genova . Secondo i rilievi dei carabinieri si potrebbe trattare di un caso ...

Genova - donna giù dalla finestra : trovata decapitata - è giallo : giallo a Genova. Una donna sui 35 anni è stata ritrovata decapitata stamani nella zona dei giardini di via Maritano, nel quartiere di Begato. Secondo i rilievi dei carabinieri si potrebbe trattare di ...

