Genova | i lavori di demolizione di Ponte Morandi partiranno il 15 dicembre

Genova - protesta dei portuali : “Lavoriamo con allerta meteo rischiando la vita. Operazioni devono essere sospese” : “Siamo tutti teste calde”, così il Collettivo Autonomo dei lavoratori portuali di Genova risponde al principale terminalista del porto, Aldo Spinelli, che nei giorni scorsi ha negato di aver fatto lavorare i suoi dipendenti in condizioni di pericolo o mancanza di sicurezza durante l’allerta rossa della scorsa settimana, quand’era arrivato a definire “testa calda” il lavoratore ritenuto “colpevole” di aver contattato i sindacati e ...

Bucci : ancora non pronti per inizio lavori nuovo ponte Genova : Genova- “Il commissario puo’ chiedere ogni giorno il dissequestro dei monconi del Morandi ma ogni giorno puo’ anche ottenere una risposta negativa. In ogni caso noi oggi non saremmo in grado di far partire immediatamente i lavori perche’ non abbiamo ancora il progetto. Per cui, mentre la giustizia procede il suo corso, noi lavoriamo per definire chi fa il progetto, in che modo, chi paga, in maniera da essere pronti a ...

Dl Genova - P.Chigi a Cantone : obiettivo deroghe è lavori rapidi : Roma, 10 ott., askanews, - In merito alle dichiarazioni del presidente Anac sul rischio di infiltrazioni mafiose relative al dl Genova, da Palazzo Chigi fanno notare che 'come affermato dallo stesso ...

Raffaele Cantone : "Lacune nel decreto Genova. C'è il rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori" : Secondo Raffaele Cantone per le imprese mafiose potrebbe essere molto facile infiltrarsi nei lavori di ricostruzione del ponte Morandi. Una facilità, questa, dovuta al fato che nel decreto Genova è prevista "la deroga a tutte le norme extrapenali" e ciò comporta anche "la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive", ha spiegato il presidente dell'Anac in audizione alla Camera. "Non ritengo - ha ...

Ponte Genova - Antitrust : "ok a lavori senza gara ma solo in via eccezionale" : ... quali gli affidamenti in assenza di gara e le proroghe ingiustificate delle concessioni , che bloccano lo sviluppo dell'economia e impediscono al mercato concorrenziale di produrre i suoi effetti, ...

Genova - Antitrust : lavori senza gara giustificati - evitare proroga concessioni : Ok a lavori senza gara. Per Genova l' Antitrust dà il via libera all'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori di ricostruzione del ponte , ma ' solo per far fronte a urgenza e rispettando ...

Ponte Genova - il ministero : «Autostrade rinviava i lavori per far rincarare i pedaggi» : La realazione Adel ministero delle Infrastrutture accusa la società di aver risparmiato sulla manutenzione ordinaria del Ponte Morandi, per poter poi dedicarsi alla manutenzione straordinaria. Che, contrariamente a quella ordinaria, si può far molto pesare per rincarare i pedaggi...

Ponte Morandi - Conte : "Lavoriamo compatti per Genova". Toti : "Entro 10 giorni il nome del commissario" : "Credo che nel giro di una decina di giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto su Genova, avremo il commissario per la ricostruzione". Lo ha detto Giovanni Toti, commissario per l'emergenza, che dopo la riunione a Palazzo Chigi ha spiegato che "resterà operativo il commissario per l'emergenza a cui si affiancherà quello per la ricostruzione, che sceglieremo insieme al premier Conte nei prossimi giorni. Ma oggi - ha ...

Genova - 'sarà il commissario a decidere sui lavori' : Il nome del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi sarà scelto insieme agli enti locali e sarà poi lui a decidere se la ricostruzione sarà affidata alla sola Fincantieri o ...

Ponte Genova - decreto beffa : niente commissario - slittano i lavori : dal nostro inviato Genova Un decreto a metà. Un accordo che è solo la copertina di un testo che è ancora tutto da scrivere: il commissario straordinario non c'è...

Toninelli : "Decreto su Genova forse in Cdm già domani. Non vedo problemi per l'affidamento diretto dei lavori a Fincantieri" : Il decreto su Genova potrebbe arrivare prestissimo in Consiglio dei ministri. "forse addirittura già domani", ha detto Danilo Toninelli a margine del congresso nazionale ordini ingegneri. "Ci abbiamo lavorato fino a stanotte alle 2", ha specificato il ministro. Sulla ricostruzione del ponte Morandi di Genova - crollato il 14 agosto causando la morte di 43 persone - ha detto di non vedere problemi su un'eventuale procedura di affidamento ...

Venerdì al consiglio dei ministri il decreto per Genova. Toninelli : 'i lavori per il ponte a Fincantieri' : Il testo conterrà un aiuto alle famiglie per i mutui e alle imprese con delle agevolazioni. Toninelli ha ribadito che il ponte costruirà lo Stato con soldi privati e Fincantieri -

Ponte Genova - Toninelli : Venerdì il decreto che consegnerà i lavori a Fincantieri : Arriverà in cdm Venerdì il ‘decretone’ per Genova, lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli Danilo Toninelli in audizione alla commissione Ambiente della Camera, precisando che si tratta di un decreto “molto importante” che conterrà “un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali“. Nel decreto non ci sarà solo la parte su Genova, ...