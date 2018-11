Genova | donna precipita da una finestra in via Maritano | muore decapitata Carabinieri

Horror- Genova - ritrovata donna decapitata : Orrore a Genova. Una donna è stata ritrovata decapitata questa mattina nella zona dei giardini di via Maritano, nel capoluogo ligure. Al momento non è chiara la dinamica dell'accaduto: le indagini per chiarire le circostanze della morte sono affidate ai carabinieri di Genova che si trovano sul posto. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13,30.

Genova - ennesima violenza sessuale ai danni di una donna italiana da parte di un Marocchino : Genova – Giovane italiana fa l’errore di intrattenersi con un Marocchino islamico, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare in Italia, conosciuto in un locale. Violentata in strada e rapinata Altra violenza sessuale per strada. Ieri a Genova Multedo, a conclusione di indagine, i Carabinieri del NOR (Aliquota Operativa della Compagnia di Arenzano) hanno arrestato per violenza sessuale e rapina un Marocchino di 31 anni, in Italia senza fissa ...