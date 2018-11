Genova | donna giù dalla finestra | trovata decapitata | è giallo

Genova - donna trovata decapitata : carabinieri sul posto : La vittima avrebbe un'età compresa tra i 30 e i 35 anni

Genova - donna precipita da una finestra in via Maritano : muore decapitata. Carabinieri ipotizzano suicidio : Una donna tra i 30 e i 35 anni è stata ritrovata decapitata questa mattina a Genova. Il corpo si trovava nella zona di Begato, nei pressi dei giardini di via Maritano. Ancora in corso le indagini sulla dinamica dell’accaduto. Secondo i Carabinieri, però, si tratterebbe di un caso di suicidio. La donna sarebbe precipitata dalla finestra del suo appartamento e nell’impatto avrebbe colpito una ringhiera che le avrebbe mozzato la testa, ...

Aeronautica Militare : donna incinta trasportata d’urgenza dalla Sardegna a Genova : L’Aeronautica Militare ha concluso stanotte un trasporto urgente a favore di una donna incinta, dell’età di 34 anni, a causa delle gravi condizioni di salute del feto. Il volo è stato effettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, decollato su richiesta della Prefettura di Sassari e autorizzazione della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Roma. La Sala Situazioni di Vertice è in costante contatto con le ...

Genova - ennesima violenza sessuale ai danni di una donna italiana da parte di un Marocchino : Genova – Giovane italiana fa l’errore di intrattenersi con un Marocchino islamico, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare in Italia, conosciuto in un locale. Violentata in strada e rapinata Altra violenza sessuale per strada. Ieri a Genova Multedo, a conclusione di indagine, i Carabinieri del NOR (Aliquota Operativa della Compagnia di Arenzano) hanno arrestato per violenza sessuale e rapina un Marocchino di 31 anni, in Italia senza fissa ...