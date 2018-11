Genoa | Juric sul filo | Preziosi potrebbe concedergli il derby

Genoa - dietrofront Preziosi : Juric si gioca la panchina nel derby? : Poche settimane fa il presidente del Genoa Preziosi aveva operato la scelta discutibile di sostituire Ballardini con Juric, nella speranza di far meglio. Il cambio di guida tecnica avveniva prima di un calendario difficilissimo per i rossoblu, che hanno incontrato nell’ordine Juventus, Milan, Inter, Udinese e Napoli. L’esordio con il pari dell’Allianz Stadium sembrava suggerire la bontà della decisione del patron, ma poi ...

Incredibile Genoa - esonerato Juric : è Tudor il nuovo allenatore : Altro Incredibile ribaltone in casa Genoa, il presidente Preziosi negli ultimi minuti avrebbe deciso per il secondo esonero in stagione, dopo Ballardini via anche Juric, all’ex Crotone fatale la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli ed in generale un percorso deludente nella ultime partite. Colpo di scena sul nuovo all’allenatore, sarà l’ex Udinese Igor Tudor il tecnico che dovrà portare la squadra alla ...

Genoa - Juric a rischio esonero : si pensa a un nuovo cambio in panchina : un weekend difficile per gli allenatori di Serie A. Ventura ha deciso di lasciare il Chievo e si è dimesso, Julio Velazquez sarà esonerato dall'Udinese. E poi c'è il Genoa, che potrebbe cambiare per ...

Panchina Genoa - Juric rischia già di essere esonerato : si profila un nuovo possibile ribaltone in casa rossoblu : A più di un mese dal ritorno sulla Panchina del Genoa, Juric rischia di essere già mandato via dopo il ko contro il Napoli L’avventura di Ivan Juric sulla Panchina del Genoa pare essere arrivata di nuovo al capolinea, il presidente Preziosi infatti sta valutando l’esonero dell’allenatore croato arrivato poco più di un mese fa per sostituire Ballardini. I risultati ottenuti nelle ultime uscite non hanno per niente convinto ...

Panchina Genoa - Preziosi indirizzato verso l’esonero di Juric : scelto il sostituto : Panchina Genoa – Sono ore caldissime in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, la squadra di Juric non ha demeritato, addirittura sembrava vicino alla vittoria dopo la rete del vantaggio di Kouame, poi la squadra di Ancelotti ha ribaltato tutto. Sono in corso valutazione da parte di Preziosi sulla Panchina di Juric, il presidente sembra indirizzato verso un nuovo ribaltone, ...

Genoa - Juric in bilico : Preziosi cerca Nicola : Potrebbe costare molto cara a Ivan Juric la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Il tecnico croato, subentrato a Davide Ballardini lo scorso 9 ottobre, resta sotto osservazione per i deludenti ...

Genoa - Juric ora è appeso a un filo : e spunta l'ipotesi Nicola : Ore decisive per il futuro di Ivan Juric, al suo terzo mandato sulla panchina Genoana, ma che in cinque partite ha ottenuto solo due punti, frutto dei pareggi a Torino con la Juve e in casa con l'...

Genoa in crisi nera : i tifosi contestano - Juric traballa e Preziosi “cova” nuovi cambiamenti : Il Genoa versa in una situazione molto complessa dopo la sconfitta interna contro il Napoli ieri sera in quel di Marassi Il Genoa non sa più vincere. Due punti nelle 5 gare post-esonero di Ballardini, anche se va detto che alcune di queste sono state partite molto complicate contro squadre di alto livello. Ieri contro il Napoli l’ultima debacle Genoana di Juric, che ha portato i tifosi a contestare pesantemente l’operato del ...

Genoa - Juric amaro : 'Sconfitta che brucia - non meritavamo di perdere. E il campo ci ha penalizzato' : Anche di un po' di sfortuna, forse: "Abbiamo fatto un grande primo tempo " ha commentato Ivan Juric nel post gara ai microfoni di Sky Sport " la squadra ha giocato meglio di quanto si possa dire. ...

Genoa-Napoli - Juric : “Gran dispiacere. Non meritavamo di perdere” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Dazn”, Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro il Napoli: “Non meritavamo di perdere, abbiamo dato tutto. E’ un gran dispiacere, dopo Milano, perdere una partita giocata molto bene”. Genoa-Napoli, Juric: “Perdere su un autogol brucia tanto” Il […] L'articolo ...

Genoa-Napoli - Juric deluso : “sconfitta immeritata” : Sconfitta amara per il Genoa nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le parole di Juric al termine della partita nel post partita di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, subendo relativamente poco nel primo tempo e chiudendolo in vantaggio. Con il campo allagato non abbiamo potuto giocare in ripartenza, brucia una sconfitta così dopo la partita con l’Inter e non meritavamo assolutamente di perdere. Se finivamo ...

Panchina Genoa - le rivelazioni di Zazzaroni sul sostituto di Juric : Panchina Genoa – E’ una situazione delicata in casa Genoa, qualche settimana fa il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Ballardini nonostante buoni risultati, dubbi sul ritorno di Juric che almeno inizialmente erano stati messi da parte con il pareggio sul campo della Juventus. Poi però sono arrivati brutti risultati e prestazioni che hanno messo l’attuale tecnico sulla graticola. Nelle ultime ore sono arrivate ...

Genoa - Juric è già a un bivio : con il Napoli sfida delicata : Non serve tornare ai tempi di Osvaldo Bagnoli, magari poter avere ancora oggi un allenatore del suo carisma in panchina..., per sapere che gli psicodrammi, frutto di una buona dose di autolesionismo, ...