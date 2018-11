: Le sirene continuano a suonare da tutta la serata nel sud #Israele , segnalando lanci di razzi da #Gaza. Il sistema… - IsraelinItaly : Le sirene continuano a suonare da tutta la serata nel sud #Israele , segnalando lanci di razzi da #Gaza. Il sistema… - NotizieIN : Gaza: razzi sul Neghev, nessuna vittima - TelevideoRai101 : Gaza: razzi sul Neghev, nessuna vittima -

Una calma precaria regna stamane al confine frae Israele dopo che in nottata dalla striscia sono stati lanciati verso il17, che non hanno provocato vittime. I lanci sono giunti in seguito a un aspro scontro a fuoco a Khan Yunes, a sud di,tra un'unità speciale israeliana che stava svolgendo nella Striscia un'operazione segreta e un'unità militare di Hamas. Nello scontro sono rimasti uccisi sette miliziani palestinesi, fra cui il loro comandante, e un ufficiale israeliano.(Di lunedì 12 novembre 2018)