Gaza : raid Israele su Striscia : ANSAmed, - TEL AVIV, 12 NOV - "Velivoli dell'aviazione israeliana stanno colpendo obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza". Lo riferisce il portavoce militare dopo la pioggia di razzi ...

Scontri sulla Striscia di Gaza : raid di Israele contro i razzi di Hamas : Sale la tensione sulla Striscia di Gaza. Agli 80 razzi lanciati nel Sud di Israele, in un'offensiva durata poco più di 20 minuti, l'aviazione israeliana ha risposto "colpendo obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza", lo ha riferito un portavoce militare. Nel mirino di Israele le postazioni di Hamas dopo che un autobus israeliano è stato colpito vicino a Sderot. La radio israeliana ha precisato che un ragazzo di 19 anni ...

Scontri e raid Gaza-Israele : 6 morti : 23.17 Sono 6 i palestinesi uccisi a seguito del conflitto a fuoco prima con l'eserito israeliano e poi negli attacchi dell'aviazione della Stella di David. Lo comunica il 'ministero della Sanità' palestinese: tra le vittime il comandante militare di Hamas, Nour Barake. Secondo la stessa fonte sono 7 i feriti Il ministro israeliano della Difesa, Lieberman, ha convocato una riunione di emergenza nella sede dell'esercito per "consultazioni di ...

Gaza - raid Israele dopo lancio razzi : 1.36 Aerei israeliani hanno bombardato vari punti di Gaza per rappresaglia dopo il lancio di una salva di razzi su Sderot. Per il momento non sono segnalate vittime da nessuna delle due parti, stando ai testimoni e a fonti militari. L'esercito israeliano ha confermato che "aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco hanno cominciato a colpire obiettivi terroristi nella Striscia di Gaza.

Aria di guerra a Gaza. Israele lancia un raid aereo e chiude i valichi della Striscia : Il ministro israeliano della Difesa, Avigdor Lieberman, ha ordinato la chiusura di due punti di passaggio tra Israele e la Striscia di Gaza in seguito al lancio di razzi contro la città di Be'er Sheva, nel sud del Paese. Lieberman ha imposto la chiusura del valico di Erez, per le persone, e di Kerem Shalom, per le merci, oltre alla riduzione della zona di pesca autorizzata al largo della Striscia da 6 a 3 metri.A Gaza l'Aria è ...