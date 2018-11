Gaza | 80 razzi su Israele in 20 minuti

Scontri sulla Striscia di Gaza : raid di Israele contro i razzi di Hamas : Sale la tensione sulla Striscia di Gaza. Agli 80 razzi lanciati nel Sud di Israele, in un'offensiva durata poco più di 20 minuti, l'aviazione israeliana ha risposto "colpendo obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza", lo ha riferito un portavoce militare. Nel mirino di Israele le postazioni di Hamas dopo che un autobus israeliano è stato colpito vicino a Sderot. La radio israeliana ha precisato che un ragazzo di 19 anni ...

Gaza : razzi sul Neghev - nessuna vittima : 6.59 Una calma precaria regna stamane al confine fra Gaza e Israele dopo che in nottata dalla striscia sono stati lanciati verso il Neghev 17 razzi, che non hanno provocato vittime. I lanci sono giunti in seguito a un aspro scontro a fuoco a Khan Yunes, a sud di Gaza,tra un'unità speciale israeliana che stava svolgendo nella Striscia un'operazione segreta e un'unità militare di Hamas. Nello scontro sono rimasti uccisi sette miliziani ...

Trenta razzi lanciati da Gaza - l'aviazione israeliana colpisce '80 obiettivi di Hamas' : Beirut - l'aviazione israeliana ha compiuto nella notte i raid più massicci da due mesi a questa parte sulla Striscia di Gaza, dopo che 30 razzi erano stati lanciati sulle città del Sud . Il portavoce ...

Nella notte dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 30 razzi contro Israele - che ha risposto con un intenso bombardamento su Gaza City : Nella notte fra venerdì e sabato ci sono stati intensi scontri fra la Striscia di Gaza e Israele, dopo che venerdì pomeriggio cinque palestinesi erano stati uccisi durante una nuova protesta contro le autorità israeliane al confine della Striscia. dalla The post Nella notte dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 30 razzi contro Israele, che ha risposto con un intenso bombardamento su Gaza City appeared first on Il Post.

