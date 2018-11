Gasperini | A Bergamo è dura per tutti

Atalanta - Gasperini mostra i muscoli : “a Bergamo faticano tutti - contro le big i miei ragazzi si esaltano” : L’allenatore dell’Atalanta ha parlato della vittoria ottenuta contro l’Inter, complimentandosi con i suoi ragazzi per la prestazione “Bergamo è un campo difficile un po’ per tutti, poi quando vengono le grandi c’è una atmosfera particolare che permette ai giocatori di fare prestazioni come quella di ieri“. Mauro Locatelli/LaPresse Spiega così la grande partita dell’Atalanta che ieri allo ...

